صامطة .. وفاة مواطن متأثراً بإصابته من شظايا مقذوف حوثي أصاب منزله

الدفاع المدني: تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة

كشف المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني؛ تفاصيل حادث سقوط شظايا مقذوفات الميليشيات الحوثية على منزليْن في صامطة - جنوبي جازان، ووفاة مواطن إثر ذلك.

تفصيلاً؛ أوضح القحطاني؛ أن فرق الدفاع المدني باشرت ‏مساء أمس ‏الجمعة، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏صامطة؛ ما نتج عنها ‏وفاة مواطن، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة.

وأضاف: تمّ تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.