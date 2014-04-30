صامطة .. وفاة مواطن متأثراً بإصابته من شظايا مقذوف حوثي أصاب منزله
الدفاع المدني: تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة
كشف المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني؛ تفاصيل حادث سقوط شظايا مقذوفات الميليشيات الحوثية على منزليْن في صامطة - جنوبي جازان، ووفاة مواطن إثر ذلك.
تفصيلاً؛ أوضح القحطاني؛ أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الجمعة، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة صامطة؛ ما نتج عنها وفاة مواطن، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة.
وأضاف: تمّ تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
صامطة .. وفاة مواطن متأثراً بإصابته من شظايا مقذوف حوثي أصاب منزله
محمد المواسيسبق2018-04-28
كشف المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني؛ تفاصيل حادث سقوط شظايا مقذوفات الميليشيات الحوثية على منزليْن في صامطة - جنوبي جازان، ووفاة مواطن إثر ذلك.
تفصيلاً؛ أوضح القحطاني؛ أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الجمعة، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة صامطة؛ ما نتج عنها وفاة مواطن، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة.
وأضاف: تمّ تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:37 AM
صامطة .. وفاة مواطن متأثراً بإصابته من شظايا مقذوف حوثي أصاب منزله
الدفاع المدني: تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة
كشف المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني؛ تفاصيل حادث سقوط شظايا مقذوفات الميليشيات الحوثية على منزليْن في صامطة - جنوبي جازان، ووفاة مواطن إثر ذلك.
تفصيلاً؛ أوضح القحطاني؛ أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الجمعة، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة صامطة؛ ما نتج عنها وفاة مواطن، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة.
وأضاف: تمّ تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.