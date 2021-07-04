أعلنت وزارة الصحة عن أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة "هجري" وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
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"الصحة" تتيح مواعيد الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة هجري وأكثر
من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"
أعلنت وزارة الصحة عن أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة "هجري" وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
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"الصحة" تتيح مواعيد الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة هجري وأكثرعبدالله البرقاوي سبق 2021-07-04
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
05:03 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:11 AM
"الصحة" تتيح مواعيد الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة هجري وأكثر
من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"
أعلنت وزارة الصحة عن أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة "هجري" وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
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