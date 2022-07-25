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مستشفى خميس مشيط للولادة ينظم حملة صحية بمجمع الراشد بأبها

شملت تقديم استشارات طبية وعيادات للكشف الأولي في عدة تخصصات

دشن الدكتور علي عبدالله آل موسى مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع وزارة الصحة في عسير حملة صحية تثقيفية نفذها مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال في مجمع الراشد مول التجاري بأبها ضمن فعاليات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المشاركة في مبادرة "حسن الوفادة" بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي.

وشملت الحملة تقديم العديد من الخدمات الصحية والهدايا للزوار، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية وعيادات للكشف الأولي في عدة تخصصات كالنساء والولادة والأطفال والعيون والأنف والأذن والعظام، وكذلك الأقسام الطبية المساندة مثل قسم التثقيف الصحي وقسم التغذية والخدمة الاجتماعية وقسم الفحص المبكر والتطعيمات والتعليم والتدريب وقسم الأسنان وقسم تجربة المريض والصيدلية والمختبر ومركز اضطرابات النمو والتوحد.

وصرح " آل موسى" أن الحملة تقام على هامش مؤتمر عسير الصحي الثالث، بالتزامن مع مبادرة حسن الوفادة، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الحملة تقديم دعوة للمجتمع لحضور فعاليات المؤتمر الذي يعد أكبر تظاهرة صحية تشهدها منطقة عسير.


يذكر أن مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال حرص على توفير أجهزة مختصصة للتبرع بالدم مع فحص الهيموجلوبين في مقر انطلاق الحملة.


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مستشفى خميس مشيط للولادة ينظم حملة صحية بمجمع الراشد بأبها
سبق

دشن الدكتور علي عبدالله آل موسى مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع وزارة الصحة في عسير حملة صحية تثقيفية نفذها مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال في مجمع الراشد مول التجاري بأبها ضمن فعاليات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المشاركة في مبادرة "حسن الوفادة" بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي.

وشملت الحملة تقديم العديد من الخدمات الصحية والهدايا للزوار، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية وعيادات للكشف الأولي في عدة تخصصات كالنساء والولادة والأطفال والعيون والأنف والأذن والعظام، وكذلك الأقسام الطبية المساندة مثل قسم التثقيف الصحي وقسم التغذية والخدمة الاجتماعية وقسم الفحص المبكر والتطعيمات والتعليم والتدريب وقسم الأسنان وقسم تجربة المريض والصيدلية والمختبر ومركز اضطرابات النمو والتوحد.

وصرح " آل موسى" أن الحملة تقام على هامش مؤتمر عسير الصحي الثالث، بالتزامن مع مبادرة حسن الوفادة، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الحملة تقديم دعوة للمجتمع لحضور فعاليات المؤتمر الذي يعد أكبر تظاهرة صحية تشهدها منطقة عسير.


يذكر أن مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال حرص على توفير أجهزة مختصصة للتبرع بالدم مع فحص الهيموجلوبين في مقر انطلاق الحملة.


24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
10:10 PM

مستشفى خميس مشيط للولادة ينظم حملة صحية بمجمع الراشد بأبها

شملت تقديم استشارات طبية وعيادات للكشف الأولي في عدة تخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دشن الدكتور علي عبدالله آل موسى مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بفرع وزارة الصحة في عسير حملة صحية تثقيفية نفذها مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال في مجمع الراشد مول التجاري بأبها ضمن فعاليات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير المشاركة في مبادرة "حسن الوفادة" بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي.

وشملت الحملة تقديم العديد من الخدمات الصحية والهدايا للزوار، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية وعيادات للكشف الأولي في عدة تخصصات كالنساء والولادة والأطفال والعيون والأنف والأذن والعظام، وكذلك الأقسام الطبية المساندة مثل قسم التثقيف الصحي وقسم التغذية والخدمة الاجتماعية وقسم الفحص المبكر والتطعيمات والتعليم والتدريب وقسم الأسنان وقسم تجربة المريض والصيدلية والمختبر ومركز اضطرابات النمو والتوحد.

وصرح " آل موسى" أن الحملة تقام على هامش مؤتمر عسير الصحي الثالث، بالتزامن مع مبادرة حسن الوفادة، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الحملة تقديم دعوة للمجتمع لحضور فعاليات المؤتمر الذي يعد أكبر تظاهرة صحية تشهدها منطقة عسير.


يذكر أن مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال حرص على توفير أجهزة مختصصة للتبرع بالدم مع فحص الهيموجلوبين في مقر انطلاق الحملة.


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