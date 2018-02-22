"زمان" يتفقد مشروعات جامعة تربة ويؤكد حرصه على دعم جودة المخرجات

تشمل مباني القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات والخدمات والبنية التحتية

تصوير: سلطان الحارثي

تفقد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حرم الكلية الجامعية بمحافظة تربة، واطلع على سير عمل المشروعات الخاصة بإنهاء احتياجات المقرات الجديدة، والتي تشمل مباني القاعات الدراسية، مباني المعامل والمختبرات، والخدمات المساندة، إضافة إلى البنية التحتية والمرافق.



والتقى الدكتور "زمان" طلاب الكلية الجامعية بتربة، وأثنى على الجهود المبذولة من المنسوبين، فيما عقد لقاءات أخرى بفرع تربة شملت الاجتماع مع مجلس الكلية، وعقد لقاءً مفتوحًا مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس، إلى جانب لقاء مع أعيان وأهالي المحافظة من أولياء أمور الطلبة.



وأكد الدكتور "زمان" حرص جامعة الطائف على دعم جودة مخرجات فروعها في محافظات "تربة، والخرمة، ورنية"، مبينًا المزايا العديدة الإيجابية المتوقعة للطلاب بعد إعادة هيكلة كليات الفروع التابعة للجامعة.



وأوضح الدكتور "زمان" أن إعادة هيكلة كليات الفروع ستُسهم في ربط أقسامها وبرامجها الأكاديمية مع الأقسام والبرامج النظيرة المقدمة في الكليات الموجودة في المقر الرئيس للجامعة بالطائف، مع ضمان المرونة الكاملة لاستحداث وإلغاء التخصصات بحسب الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وسوق العمل في المحافظات.



وقال مدير جامعة الطائف إن إعادة الهيكلة انطلقت من توجه الجامعة نحو مواكبة متطلبات سوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص، سواءً في المحافظات التي توجد فيها الفروع أو في المملكة عمومًا، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة تيسر على الجامعة تغيير مسميات أو دمج الأقسام أو البرامج الأكاديمية، وضمان عمليات التطوير والتوسع المستقبلي في إضافة التخصصات والبرامج الجديدة حسب الحاجة.