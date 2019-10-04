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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:29 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

من متوسطة إلى غزيرة .. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أرشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
512

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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