النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 4.01 نقاط ليقفل عند مستوى 10343.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسترا الصناعية، والعبداللطيف، وملاذ للتأمين، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والخريف، والجزيرة ريت، وبترو رابغ، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.60%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، شاكر، وعسير، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شاكر، وملاذ للتأمين، وعسير، ووفرة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 373.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24557.23 نقطة، وبتداولات بلغت 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 395 ألف سهم تقاسمتها 1492 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 4.01 نقاط ليقفل عند مستوى 10343.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسترا الصناعية، والعبداللطيف، وملاذ للتأمين، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والخريف، والجزيرة ريت، وبترو رابغ، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.60%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، شاكر، وعسير، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شاكر، وملاذ للتأمين، وعسير، ووفرة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 373.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24557.23 نقطة، وبتداولات بلغت 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 395 ألف سهم تقاسمتها 1492 صفقة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
04:28 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
608

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 4.01 نقاط ليقفل عند مستوى 10343.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسترا الصناعية، والعبداللطيف، وملاذ للتأمين، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والخريف، والجزيرة ريت، وبترو رابغ، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.60%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، شاكر، وعسير، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شاكر، وملاذ للتأمين، وعسير، ووفرة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 373.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24557.23 نقطة، وبتداولات بلغت 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 395 ألف سهم تقاسمتها 1492 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,482
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة