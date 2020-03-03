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"الإنتربول السعودي" ينظم دورة "فحص الوثائق الأمنية" بالتعاون مع "الشرطة الدولية"

تهدف إلى تطوير المهارات لدى المشاركين في كيفية التعرف على المستندات المزورة

نظم "الإنتربول" السعودي في وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع منظمة "الإنتربول" الدولية دورة "فحص الوثائق الأمنية"، الأولى من نوعها في المملكة، والتي قدمها عددٌ من الخبراء المتخصصين من منظمة الإنتربول الدولية في فرنسا.

وتفصيلاً، تهدف الدورة، التي بدأت اليوم الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أيام بمدينة الرياض، إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات، والقدرات للمشاركين عن كيفية التعرف على المستندات المزورة، وآلية فحص أساسيات المستندات والاستخدام غير المشروع للوثائق الأمنية، وتطوير تقنيات الطباعة الأمنية، وكيفية إدارة مراقبة الحدود من مختلف الجوانب، وكذلك القراءة الآلية الموثوقة لمستندات ووثائق السفر.

وحضر الدورة عددٌ من المشاركين المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي القطاعات الأمنية بالمملكة من ( الأمن العام - الجوازات - الإنتربول السعودي).

وزارة الداخلية الإنتربول دورة فحص الوثائق الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإنتربول السعودي" ينظم دورة "فحص الوثائق الأمنية" بالتعاون مع "الشرطة الدولية"
سبق

نظم "الإنتربول" السعودي في وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع منظمة "الإنتربول" الدولية دورة "فحص الوثائق الأمنية"، الأولى من نوعها في المملكة، والتي قدمها عددٌ من الخبراء المتخصصين من منظمة الإنتربول الدولية في فرنسا.

وتفصيلاً، تهدف الدورة، التي بدأت اليوم الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أيام بمدينة الرياض، إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات، والقدرات للمشاركين عن كيفية التعرف على المستندات المزورة، وآلية فحص أساسيات المستندات والاستخدام غير المشروع للوثائق الأمنية، وتطوير تقنيات الطباعة الأمنية، وكيفية إدارة مراقبة الحدود من مختلف الجوانب، وكذلك القراءة الآلية الموثوقة لمستندات ووثائق السفر.

وحضر الدورة عددٌ من المشاركين المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي القطاعات الأمنية بالمملكة من ( الأمن العام - الجوازات - الإنتربول السعودي).

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:03 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:29 PM

"الإنتربول السعودي" ينظم دورة "فحص الوثائق الأمنية" بالتعاون مع "الشرطة الدولية"

تهدف إلى تطوير المهارات لدى المشاركين في كيفية التعرف على المستندات المزورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم "الإنتربول" السعودي في وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع منظمة "الإنتربول" الدولية دورة "فحص الوثائق الأمنية"، الأولى من نوعها في المملكة، والتي قدمها عددٌ من الخبراء المتخصصين من منظمة الإنتربول الدولية في فرنسا.

وتفصيلاً، تهدف الدورة، التي بدأت اليوم الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أيام بمدينة الرياض، إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات، والقدرات للمشاركين عن كيفية التعرف على المستندات المزورة، وآلية فحص أساسيات المستندات والاستخدام غير المشروع للوثائق الأمنية، وتطوير تقنيات الطباعة الأمنية، وكيفية إدارة مراقبة الحدود من مختلف الجوانب، وكذلك القراءة الآلية الموثوقة لمستندات ووثائق السفر.

وحضر الدورة عددٌ من المشاركين المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان بالإضافة إلى عددٍ من منسوبي القطاعات الأمنية بالمملكة من ( الأمن العام - الجوازات - الإنتربول السعودي).

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