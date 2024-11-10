النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس أنجي دودا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس أنجي دودا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:19 AM

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
167

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس أنجي دودا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,173

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة