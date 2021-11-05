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في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا بالمملكة.. 52 حالة حرجة وحالتا وفاة

بلغ إجمالي حالات التعافي "537761"

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "43" حالة مؤكدة، وتعافي "39" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "52" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "548848" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "537761" حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد "2" حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8802" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا بالمملكة.. 52 حالة حرجة وحالتا وفاة
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "43" حالة مؤكدة، وتعافي "39" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "52" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "548848" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "537761" حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد "2" حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8802" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
04:10 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
06:26 PM

في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا بالمملكة.. 52 حالة حرجة وحالتا وفاة

بلغ إجمالي حالات التعافي "537761"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,090

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "43" حالة مؤكدة، وتعافي "39" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "52" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "548848" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "537761" حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد "2" حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8802" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,089
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,164

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