كورونا في البرازيل.. 461 وفاة جديدة و24062 إصابة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، إنها سجّلت 24062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

سجّلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و224362 إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقاً لبيانات الوزارة.

الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.