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"العنزي" يحتفل بزفاف نجليه "فهد" و"سلطان"

احتفل الشيخ عواد بن راضي العنزي بزفاف نجليه "فهد" و"سلطان" شقيقَيْ الإعلامي المذيع المعروف مشاري العنزي.

وأُقيم حفل الزفاف في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وحضره جمع غفير من المدعوين.

"سبق" تهنئ العريسان، وتتمنى لهما حياة سعيدة وموفقة.

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"العنزي" يحتفل بزفاف نجليه "فهد" و"سلطان"
سبق

احتفل الشيخ عواد بن راضي العنزي بزفاف نجليه "فهد" و"سلطان" شقيقَيْ الإعلامي المذيع المعروف مشاري العنزي.

وأُقيم حفل الزفاف في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وحضره جمع غفير من المدعوين.

"سبق" تهنئ العريسان، وتتمنى لهما حياة سعيدة وموفقة.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:29 PM

"العنزي" يحتفل بزفاف نجليه "فهد" و"سلطان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشيخ عواد بن راضي العنزي بزفاف نجليه "فهد" و"سلطان" شقيقَيْ الإعلامي المذيع المعروف مشاري العنزي.

وأُقيم حفل الزفاف في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وحضره جمع غفير من المدعوين.

"سبق" تهنئ العريسان، وتتمنى لهما حياة سعيدة وموفقة.

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