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"سنضحي لأجل حريتنا" ..آلاف الأوكرانيين يتظاهرون ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم

دعوا إلى عضوية كييف في حلف "الناتو"

شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، اليوم (السبت)؛ من أجل إظهار وحدتهم ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم.

وعلى وقع النشيد الوطني "سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا..." بدأت المظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014، وفقًا لـ"فرانس 24".


وهتف المتظاهرون "أوكرانيا متّحدة" و"المجد للوطن والموت للأعداء" و"الأوكرانيون سيقاومون".

وعلى لافتة تحمل وسم "بوتين مجرم حرب"، علت صورة الرئيس الروسي علامة استفهام إلى جانب صور مشطوبة للرؤساء السابقين العراقي صدام حسين والصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والليبي معمر القذافي.

ودعت لافتات أخرى إلى عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بينما يشترط فلاديمير بوتين الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ضمان ألا يحصل ذلك أبدا لوقف التصعيد.

أوكرانيا كييف روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سنضحي لأجل حريتنا" ..آلاف الأوكرانيين يتظاهرون ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم
سبق

شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، اليوم (السبت)؛ من أجل إظهار وحدتهم ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم.

وعلى وقع النشيد الوطني "سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا..." بدأت المظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014، وفقًا لـ"فرانس 24".


وهتف المتظاهرون "أوكرانيا متّحدة" و"المجد للوطن والموت للأعداء" و"الأوكرانيون سيقاومون".

وعلى لافتة تحمل وسم "بوتين مجرم حرب"، علت صورة الرئيس الروسي علامة استفهام إلى جانب صور مشطوبة للرؤساء السابقين العراقي صدام حسين والصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والليبي معمر القذافي.

ودعت لافتات أخرى إلى عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بينما يشترط فلاديمير بوتين الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ضمان ألا يحصل ذلك أبدا لوقف التصعيد.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:37 PM

"سنضحي لأجل حريتنا" ..آلاف الأوكرانيين يتظاهرون ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم

دعوا إلى عضوية كييف في حلف "الناتو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، اليوم (السبت)؛ من أجل إظهار وحدتهم ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم.

وعلى وقع النشيد الوطني "سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا..." بدأت المظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014، وفقًا لـ"فرانس 24".


وهتف المتظاهرون "أوكرانيا متّحدة" و"المجد للوطن والموت للأعداء" و"الأوكرانيون سيقاومون".

وعلى لافتة تحمل وسم "بوتين مجرم حرب"، علت صورة الرئيس الروسي علامة استفهام إلى جانب صور مشطوبة للرؤساء السابقين العراقي صدام حسين والصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والليبي معمر القذافي.

ودعت لافتات أخرى إلى عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بينما يشترط فلاديمير بوتين الذي حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ضمان ألا يحصل ذلك أبدا لوقف التصعيد.

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