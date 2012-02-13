"سنضحي لأجل حريتنا" ..آلاف الأوكرانيين يتظاهرون ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم

شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، اليوم (السبت)؛ من أجل إظهار وحدتهم ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم.
وعلى وقع النشيد الوطني "سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا..." بدأت المظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014، وفقًا لـ"فرانس 24".
شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، اليوم (السبت)؛ من أجل إظهار وحدتهم ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم.
وعلى وقع النشيد الوطني "سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا..." بدأت المظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014، وفقًا لـ"فرانس 24".
شارك آلاف الأوكرانيين حاملين علم بلادهم في مسيرة بوسط كييف، اليوم (السبت)؛ من أجل إظهار وحدتهم ضد اجتياح روسي محتمل لبلادهم.
وعلى وقع النشيد الوطني "سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا..." بدأت المظاهرة من المبنى الأحمر التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014، وفقًا لـ"فرانس 24".