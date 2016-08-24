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"بشرى الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف ريال لمشروع كبار السن

تفاعلاً مع الحملة الوطنية للاهتمام بهم ومحو أميتهم ورفع ثقافتهم الرقمية

وافق مجلس الجمعية الخيرية النسائية "بشرى" بالأفلاج على صرف مبلغ 100 ألف ريال لمشروع كبار السن.

وأعلنت الجمعية قبل قليل أنه بناءً على الحملة الوطنية بالاهتمام بكبار السن وافق مجلس إدارة الجمعية النسائية بشرى على صرف مبلغ 100 ألف لمشروع كبار السن، وتقديم لهم الخدمات والبرامج التفاعلية والتدريبية المناسبة، في الجوانب "النفسية الاجتماعية التعليمية الصحية".

أتى ذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها إمارة منطقة الرياض المتضمنة الاهتمام بكبار السن ومحو الأمية الرقمية ورفع الثقافة الرقمية لدى كبار السن.

يُذكر أن بشرى الأفلاج نفذت وتنفذ عديد المبادرات الاجتماعية والتطوعية وتعمل على بث الرسائل التثقيفية والتوعوية لكل شرائح المجتمع بالمحافظة.

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"بشرى الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف ريال لمشروع كبار السن
سبق

وافق مجلس الجمعية الخيرية النسائية "بشرى" بالأفلاج على صرف مبلغ 100 ألف ريال لمشروع كبار السن.

وأعلنت الجمعية قبل قليل أنه بناءً على الحملة الوطنية بالاهتمام بكبار السن وافق مجلس إدارة الجمعية النسائية بشرى على صرف مبلغ 100 ألف لمشروع كبار السن، وتقديم لهم الخدمات والبرامج التفاعلية والتدريبية المناسبة، في الجوانب "النفسية الاجتماعية التعليمية الصحية".

أتى ذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها إمارة منطقة الرياض المتضمنة الاهتمام بكبار السن ومحو الأمية الرقمية ورفع الثقافة الرقمية لدى كبار السن.

يُذكر أن بشرى الأفلاج نفذت وتنفذ عديد المبادرات الاجتماعية والتطوعية وتعمل على بث الرسائل التثقيفية والتوعوية لكل شرائح المجتمع بالمحافظة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
12:39 AM

"بشرى الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف ريال لمشروع كبار السن

تفاعلاً مع الحملة الوطنية للاهتمام بهم ومحو أميتهم ورفع ثقافتهم الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وافق مجلس الجمعية الخيرية النسائية "بشرى" بالأفلاج على صرف مبلغ 100 ألف ريال لمشروع كبار السن.

وأعلنت الجمعية قبل قليل أنه بناءً على الحملة الوطنية بالاهتمام بكبار السن وافق مجلس إدارة الجمعية النسائية بشرى على صرف مبلغ 100 ألف لمشروع كبار السن، وتقديم لهم الخدمات والبرامج التفاعلية والتدريبية المناسبة، في الجوانب "النفسية الاجتماعية التعليمية الصحية".

أتى ذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها إمارة منطقة الرياض المتضمنة الاهتمام بكبار السن ومحو الأمية الرقمية ورفع الثقافة الرقمية لدى كبار السن.

يُذكر أن بشرى الأفلاج نفذت وتنفذ عديد المبادرات الاجتماعية والتطوعية وتعمل على بث الرسائل التثقيفية والتوعوية لكل شرائح المجتمع بالمحافظة.

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