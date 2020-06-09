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الرياضة تُطلق حملة توعوية بعنوان "تحدي الكمَّامة"

تماشياً مع الإرشادات التوعوية للوقاية من كورونا

أطلقت وزارة الرياضة، أمس، حملة توعوية بعنوان "تحدي الكمَّامة"، بمشاركة الأندية الرياضية في المملكة، وعددٍ كبير من اللاعبين والإعلاميين الرياضيين؛ تماشياً مع الإرشادات والنصائح التوعوية الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع بأهمية لبس الكمامة والالتزام بذلك، لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

يأتي ذلك انطلاقاً من تفعيل وزارة الرياضة لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ونشر رسائل تثقيفية على نطاق واسع لعموم المواطنين والمقيمين.

وشاركت الحسابات الرسمية للأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى اللاعبين والإعلاميين، في الحملة من خلال تنوّع طرق التحدي وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مباشر، عبر وسم #تحدي_الكمامة مع الأخذ بتعليمات وزارة الصحة التي حثّت على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة حالياً باستخدام وسم #نعود_بحذر.

يُذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أطلقت العديد من الحملات التوعوية التثقيفية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إيماناً منها بالدور الكبير المنوط بها تجاه المجتمع، ومشاركةً منها في الجهود المميزة التي تقوم بها كل قطاعات الدولة بشكل عام خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

وزارة الرياضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياضة تُطلق حملة توعوية بعنوان "تحدي الكمَّامة"
سبق

أطلقت وزارة الرياضة، أمس، حملة توعوية بعنوان "تحدي الكمَّامة"، بمشاركة الأندية الرياضية في المملكة، وعددٍ كبير من اللاعبين والإعلاميين الرياضيين؛ تماشياً مع الإرشادات والنصائح التوعوية الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع بأهمية لبس الكمامة والالتزام بذلك، لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

يأتي ذلك انطلاقاً من تفعيل وزارة الرياضة لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ونشر رسائل تثقيفية على نطاق واسع لعموم المواطنين والمقيمين.

وشاركت الحسابات الرسمية للأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى اللاعبين والإعلاميين، في الحملة من خلال تنوّع طرق التحدي وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مباشر، عبر وسم #تحدي_الكمامة مع الأخذ بتعليمات وزارة الصحة التي حثّت على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة حالياً باستخدام وسم #نعود_بحذر.

يُذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أطلقت العديد من الحملات التوعوية التثقيفية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إيماناً منها بالدور الكبير المنوط بها تجاه المجتمع، ومشاركةً منها في الجهود المميزة التي تقوم بها كل قطاعات الدولة بشكل عام خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
03:37 PM

الرياضة تُطلق حملة توعوية بعنوان "تحدي الكمَّامة"

تماشياً مع الإرشادات التوعوية للوقاية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الرياضة، أمس، حملة توعوية بعنوان "تحدي الكمَّامة"، بمشاركة الأندية الرياضية في المملكة، وعددٍ كبير من اللاعبين والإعلاميين الرياضيين؛ تماشياً مع الإرشادات والنصائح التوعوية الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع بأهمية لبس الكمامة والالتزام بذلك، لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

يأتي ذلك انطلاقاً من تفعيل وزارة الرياضة لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ونشر رسائل تثقيفية على نطاق واسع لعموم المواطنين والمقيمين.

وشاركت الحسابات الرسمية للأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى اللاعبين والإعلاميين، في الحملة من خلال تنوّع طرق التحدي وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مباشر، عبر وسم #تحدي_الكمامة مع الأخذ بتعليمات وزارة الصحة التي حثّت على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة حالياً باستخدام وسم #نعود_بحذر.

يُذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أطلقت العديد من الحملات التوعوية التثقيفية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إيماناً منها بالدور الكبير المنوط بها تجاه المجتمع، ومشاركةً منها في الجهود المميزة التي تقوم بها كل قطاعات الدولة بشكل عام خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

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