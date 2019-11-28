النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمنية 100 عام تتحقق.. شاهد ما قالته معمرة جزائرية عند رؤية الكعبة لأول مرة

"الحج": آلاف الكيلومترات فصلت قلب "صرهودة" ومهوى الأفئدة.. غلبتها المشاعر

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قصة معمرة جزائرية عند رؤيتها الكعبة المشرفة لأول مرة في عمرها بعد مائة عام كانت تمني نفسها بأن يكتب الله لها الزيارة للأراضي المقدسة.

وقد تحقق لها ذلك؛ حيث كتبت وزارة الحج والعمرة: "‏أمنية استمرت لـ١٠٠ عام، آلاف الكيلومترات كانت تفصل بين قلب السيدة صرهودة ومهوى الأفئدة مكة المكرمة، والمشاعر التي غلبتها عندما دعت الله أمام الكعبة".

وقد جاءت قصة المعمرة الجزائرية وما تحمله من مشاعر في فيديو جسَّد معاني طيبات.

أمنية 100 عام معمرة جزائرية الكعبة المشرفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمنية 100 عام تتحقق.. شاهد ما قالته معمرة جزائرية عند رؤية الكعبة لأول مرة
سبق

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قصة معمرة جزائرية عند رؤيتها الكعبة المشرفة لأول مرة في عمرها بعد مائة عام كانت تمني نفسها بأن يكتب الله لها الزيارة للأراضي المقدسة.

وقد تحقق لها ذلك؛ حيث كتبت وزارة الحج والعمرة: "‏أمنية استمرت لـ١٠٠ عام، آلاف الكيلومترات كانت تفصل بين قلب السيدة صرهودة ومهوى الأفئدة مكة المكرمة، والمشاعر التي غلبتها عندما دعت الله أمام الكعبة".

وقد جاءت قصة المعمرة الجزائرية وما تحمله من مشاعر في فيديو جسَّد معاني طيبات.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:20 AM

أمنية 100 عام تتحقق.. شاهد ما قالته معمرة جزائرية عند رؤية الكعبة لأول مرة

"الحج": آلاف الكيلومترات فصلت قلب "صرهودة" ومهوى الأفئدة.. غلبتها المشاعر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
184

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قصة معمرة جزائرية عند رؤيتها الكعبة المشرفة لأول مرة في عمرها بعد مائة عام كانت تمني نفسها بأن يكتب الله لها الزيارة للأراضي المقدسة.

وقد تحقق لها ذلك؛ حيث كتبت وزارة الحج والعمرة: "‏أمنية استمرت لـ١٠٠ عام، آلاف الكيلومترات كانت تفصل بين قلب السيدة صرهودة ومهوى الأفئدة مكة المكرمة، والمشاعر التي غلبتها عندما دعت الله أمام الكعبة".

وقد جاءت قصة المعمرة الجزائرية وما تحمله من مشاعر في فيديو جسَّد معاني طيبات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,693
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,063
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,421

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة