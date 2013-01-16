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الجمعية السعودية للجراحة تنظم مؤتمرها العلمي الـ14 بجدة.. الأربعاء

يستمر حتى 21 فبراير ويشتمل على 4 ورش وعرض لأكثر من 40 بحثاً

تنظم الجمعية السعودية للجراحة العامة مؤتمرها العلمي السنوي الـ 14، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات الجراحة العامة في مختلف التخصصات، يمثلون الجامعات والقطاعات الصحية بالمملكة.

ويحظى المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير القادم بفندق الريتز كارلتون بجدة، بمشاركة مجموعة من الجراحين السعوديين المتميزين في التخصصات الدقيقة، إلى جانب الجمعيات العلمية السعودية المتخصصة .

ويشتمل المؤتمر على أربع ورش عمل تسهم في التطوير والتدريب الطبي والجراحي، ومعرض مصاحب بمشاركة شركات متخصصة وعرض لأكثر من 40 بحثاً وملصقاً علمياً في ذات التخصص .

يذكر أن الجمعية السعودية للجراحة العامة تضم في عضويتها المهتمين في مجال الجراحة العامة، والتخصصات الجراحية المختلفة من الأطباء والمختصين في المملكة، وتهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة والعمل على تطويره وتنشيطه، إلى جانب تحقيق التواصل العلمي بين الأعضاء وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص، إضافة إلى العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية والجراحين والمتدربين والطلاب.

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الجمعية السعودية للجراحة تنظم مؤتمرها العلمي الـ14 بجدة.. الأربعاء
سبق

تنظم الجمعية السعودية للجراحة العامة مؤتمرها العلمي السنوي الـ 14، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات الجراحة العامة في مختلف التخصصات، يمثلون الجامعات والقطاعات الصحية بالمملكة.

ويحظى المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير القادم بفندق الريتز كارلتون بجدة، بمشاركة مجموعة من الجراحين السعوديين المتميزين في التخصصات الدقيقة، إلى جانب الجمعيات العلمية السعودية المتخصصة .

ويشتمل المؤتمر على أربع ورش عمل تسهم في التطوير والتدريب الطبي والجراحي، ومعرض مصاحب بمشاركة شركات متخصصة وعرض لأكثر من 40 بحثاً وملصقاً علمياً في ذات التخصص .

يذكر أن الجمعية السعودية للجراحة العامة تضم في عضويتها المهتمين في مجال الجراحة العامة، والتخصصات الجراحية المختلفة من الأطباء والمختصين في المملكة، وتهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة والعمل على تطويره وتنشيطه، إلى جانب تحقيق التواصل العلمي بين الأعضاء وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص، إضافة إلى العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية والجراحين والمتدربين والطلاب.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:26 PM

الجمعية السعودية للجراحة تنظم مؤتمرها العلمي الـ14 بجدة.. الأربعاء

يستمر حتى 21 فبراير ويشتمل على 4 ورش وعرض لأكثر من 40 بحثاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنظم الجمعية السعودية للجراحة العامة مؤتمرها العلمي السنوي الـ 14، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات الجراحة العامة في مختلف التخصصات، يمثلون الجامعات والقطاعات الصحية بالمملكة.

ويحظى المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير القادم بفندق الريتز كارلتون بجدة، بمشاركة مجموعة من الجراحين السعوديين المتميزين في التخصصات الدقيقة، إلى جانب الجمعيات العلمية السعودية المتخصصة .

ويشتمل المؤتمر على أربع ورش عمل تسهم في التطوير والتدريب الطبي والجراحي، ومعرض مصاحب بمشاركة شركات متخصصة وعرض لأكثر من 40 بحثاً وملصقاً علمياً في ذات التخصص .

يذكر أن الجمعية السعودية للجراحة العامة تضم في عضويتها المهتمين في مجال الجراحة العامة، والتخصصات الجراحية المختلفة من الأطباء والمختصين في المملكة، وتهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة والعمل على تطويره وتنشيطه، إلى جانب تحقيق التواصل العلمي بين الأعضاء وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص، إضافة إلى العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية والجراحين والمتدربين والطلاب.

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