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"هواوي" تطلق سلسلة "هواوي مايت 20" في السوق السعودي

في حفل أقامته بالرياض حضره إعلاميون والمؤثرون بمواقع التواصل

أطلقت "هواوي السعودية" سلسلة هواتفها الجديدة "هواوي مايت 20"، والتي تساعد المستخدمين على إنجاز أمور كثيرة، مثل: التواصل مع الآخرين، وتصفح البريد الإلكتروني، والقيام بالمهمات والأعمال عالية الدقة، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأمور، بالإضافة لكونها خياراً لعشاق التصوير بسبب النظام المتقدم للكاميرا الذكية عالية الدقة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الشركة في مدينة الرياض حضره حشد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتلك المناسبة، أشار نائب رئيس شركة "هواوي السعودية" السيد بابلو نينغ، إلى النجاحات التي حققتها شركة هواوي بوصولها للمرتبة الثانية عالمياً في سوق الهواتف الذكية، بحسب شركة IDC للأبحاث.

وفي المقابل، استعرض الخبير التقني فيصل السيف، المزايا المتقدمة لسلسلة هواتف "هواوي مايت 20"، ملقياً الضوء على كافة التقنيات الحديثة غير المسبوقة التي توفرها هذه الهواتف الرائدة.

وحول مزايا التصوير والكاميرا فائقة الدقة، شرح المصور المحترف حسين دغريري مزايا كاميرا هواتف "هواوي مايت 20" واصفاً إياها بأنها "لا تعتمد على الدقة فقط بل على الذكاء الاصطناعي أيضاً".

وأكد "دغريري" أن سلسلة الهواتف الجديدة تعتمد على معالج "كيرين 980" المدعوم بالذكاء الاصطناعي المزدوج الذي يساعد عشاق التصوير على التقاط أجمل وأوضح الصور دون الحاجة إلى الدخول في قائمة الإعدادات اليدوية للكاميرا.

ووصف رائد الأعمال محمد بازيد، سلسلة هواتف "هواواي مايت 20" بأنها "الحل والرفيق الأمثل لرواد الأعمال" كونها تتميز بالسرعات العالية من حيث الاستجابة والاتصال بالإنترنت، إضافة إلى الأداء الفائق للبطارية التي تدوم طويلاً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"هواوي" تطلق سلسلة "هواوي مايت 20" في السوق السعودي
سبق

أطلقت "هواوي السعودية" سلسلة هواتفها الجديدة "هواوي مايت 20"، والتي تساعد المستخدمين على إنجاز أمور كثيرة، مثل: التواصل مع الآخرين، وتصفح البريد الإلكتروني، والقيام بالمهمات والأعمال عالية الدقة، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأمور، بالإضافة لكونها خياراً لعشاق التصوير بسبب النظام المتقدم للكاميرا الذكية عالية الدقة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الشركة في مدينة الرياض حضره حشد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتلك المناسبة، أشار نائب رئيس شركة "هواوي السعودية" السيد بابلو نينغ، إلى النجاحات التي حققتها شركة هواوي بوصولها للمرتبة الثانية عالمياً في سوق الهواتف الذكية، بحسب شركة IDC للأبحاث.

وفي المقابل، استعرض الخبير التقني فيصل السيف، المزايا المتقدمة لسلسلة هواتف "هواوي مايت 20"، ملقياً الضوء على كافة التقنيات الحديثة غير المسبوقة التي توفرها هذه الهواتف الرائدة.

وحول مزايا التصوير والكاميرا فائقة الدقة، شرح المصور المحترف حسين دغريري مزايا كاميرا هواتف "هواوي مايت 20" واصفاً إياها بأنها "لا تعتمد على الدقة فقط بل على الذكاء الاصطناعي أيضاً".

وأكد "دغريري" أن سلسلة الهواتف الجديدة تعتمد على معالج "كيرين 980" المدعوم بالذكاء الاصطناعي المزدوج الذي يساعد عشاق التصوير على التقاط أجمل وأوضح الصور دون الحاجة إلى الدخول في قائمة الإعدادات اليدوية للكاميرا.

ووصف رائد الأعمال محمد بازيد، سلسلة هواتف "هواواي مايت 20" بأنها "الحل والرفيق الأمثل لرواد الأعمال" كونها تتميز بالسرعات العالية من حيث الاستجابة والاتصال بالإنترنت، إضافة إلى الأداء الفائق للبطارية التي تدوم طويلاً.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:09 PM

"هواوي" تطلق سلسلة "هواوي مايت 20" في السوق السعودي

في حفل أقامته بالرياض حضره إعلاميون والمؤثرون بمواقع التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت "هواوي السعودية" سلسلة هواتفها الجديدة "هواوي مايت 20"، والتي تساعد المستخدمين على إنجاز أمور كثيرة، مثل: التواصل مع الآخرين، وتصفح البريد الإلكتروني، والقيام بالمهمات والأعمال عالية الدقة، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأمور، بالإضافة لكونها خياراً لعشاق التصوير بسبب النظام المتقدم للكاميرا الذكية عالية الدقة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الشركة في مدينة الرياض حضره حشد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتلك المناسبة، أشار نائب رئيس شركة "هواوي السعودية" السيد بابلو نينغ، إلى النجاحات التي حققتها شركة هواوي بوصولها للمرتبة الثانية عالمياً في سوق الهواتف الذكية، بحسب شركة IDC للأبحاث.

وفي المقابل، استعرض الخبير التقني فيصل السيف، المزايا المتقدمة لسلسلة هواتف "هواوي مايت 20"، ملقياً الضوء على كافة التقنيات الحديثة غير المسبوقة التي توفرها هذه الهواتف الرائدة.

وحول مزايا التصوير والكاميرا فائقة الدقة، شرح المصور المحترف حسين دغريري مزايا كاميرا هواتف "هواوي مايت 20" واصفاً إياها بأنها "لا تعتمد على الدقة فقط بل على الذكاء الاصطناعي أيضاً".

وأكد "دغريري" أن سلسلة الهواتف الجديدة تعتمد على معالج "كيرين 980" المدعوم بالذكاء الاصطناعي المزدوج الذي يساعد عشاق التصوير على التقاط أجمل وأوضح الصور دون الحاجة إلى الدخول في قائمة الإعدادات اليدوية للكاميرا.

ووصف رائد الأعمال محمد بازيد، سلسلة هواتف "هواواي مايت 20" بأنها "الحل والرفيق الأمثل لرواد الأعمال" كونها تتميز بالسرعات العالية من حيث الاستجابة والاتصال بالإنترنت، إضافة إلى الأداء الفائق للبطارية التي تدوم طويلاً.

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