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بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما"

امتدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مهاجم فريقه كريم بنزيما، وذلك بعد الانتصار على فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وأحرزبنزيما هدفين خلال انتصار النادي الملكي على مضيفه ألافيس أمس السبت بنتيجة 4-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الشوط الأول كان بطيئًا إلى حد ما عندما كانت الكرة في حوزتنا، وعندما لن تكن معنا كنا في حاجة للضغط بشراسة أكبر، المباراة كانت بطيئة، وهذا ليس ما كنا نريده، لكننا كنا أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وأظهرنا المزيد من الشراسة والجودة".

وأضاف: "ليس من العدل وصف بنزيما بأنه مجرد مهاجم، إنه لاعب متكامل، وأصبح أكثر اكتمالاً مما كان عليه قبل 5 سنوات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما"
سبق

امتدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مهاجم فريقه كريم بنزيما، وذلك بعد الانتصار على فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وأحرزبنزيما هدفين خلال انتصار النادي الملكي على مضيفه ألافيس أمس السبت بنتيجة 4-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الشوط الأول كان بطيئًا إلى حد ما عندما كانت الكرة في حوزتنا، وعندما لن تكن معنا كنا في حاجة للضغط بشراسة أكبر، المباراة كانت بطيئة، وهذا ليس ما كنا نريده، لكننا كنا أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وأظهرنا المزيد من الشراسة والجودة".

وأضاف: "ليس من العدل وصف بنزيما بأنه مجرد مهاجم، إنه لاعب متكامل، وأصبح أكثر اكتمالاً مما كان عليه قبل 5 سنوات".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
02:59 PM

بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مهاجم فريقه كريم بنزيما، وذلك بعد الانتصار على فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وأحرزبنزيما هدفين خلال انتصار النادي الملكي على مضيفه ألافيس أمس السبت بنتيجة 4-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الشوط الأول كان بطيئًا إلى حد ما عندما كانت الكرة في حوزتنا، وعندما لن تكن معنا كنا في حاجة للضغط بشراسة أكبر، المباراة كانت بطيئة، وهذا ليس ما كنا نريده، لكننا كنا أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وأظهرنا المزيد من الشراسة والجودة".

وأضاف: "ليس من العدل وصف بنزيما بأنه مجرد مهاجم، إنه لاعب متكامل، وأصبح أكثر اكتمالاً مما كان عليه قبل 5 سنوات".

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