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الرئيس العراقي يكلّف "الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة

أمامه 30 يوماً لتشكيل وزارته بحسب دستور البلاد

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح؛ اليوم، رسمياً, النائب عدنان الزرفي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي.

وسيكون أمام "الزرفي"؛ الذي يخلف المعتذر عن التكليف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي؛ مدة 30 يوماً لتشكيل وزارته، بحسب الدستور العراقي.

الرئيس العراقي برهم صالح النائب عدنان الزرفي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس العراقي يكلّف "الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة
سبق

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح؛ اليوم، رسمياً, النائب عدنان الزرفي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي.

وسيكون أمام "الزرفي"؛ الذي يخلف المعتذر عن التكليف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي؛ مدة 30 يوماً لتشكيل وزارته، بحسب الدستور العراقي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:13 PM

الرئيس العراقي يكلّف "الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة

أمامه 30 يوماً لتشكيل وزارته بحسب دستور البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كلّف الرئيس العراقي برهم صالح؛ اليوم، رسمياً, النائب عدنان الزرفي؛ بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي.

وسيكون أمام "الزرفي"؛ الذي يخلف المعتذر عن التكليف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي؛ مدة 30 يوماً لتشكيل وزارته، بحسب الدستور العراقي.

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