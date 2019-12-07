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مستشفى قيا يطلق 48 مبادرة تطوعية احتفالاً باليوم العالمي للتطوع

أبرزها مباردتا زيارة دور الرعاية و"نهتم بكم" للترفيه عن الأطفال

دشن مستشفى قيا العام والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، أمس الجمعة، ثمان وأربعين مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 120 موظفًا وموظفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2019م ضمن مبادرة "تطوعي صحة 3"، والتي تستمر لمدة يومين.

وشملت المبادرات: مبادرة "تسعدنا زيارتكم"، وكانت عبارة عن فريق عمل متطوع قام بزيارة كبار السن والمرضى في دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف وتقديم عدد من الهدايا لهم.

وخُصصت أيضاً مبادرتا "حدث بياناتك ومبادرة موعد"، وتمثلت في فريق عمل متطوع في جوري مول، وكانت مهمته الإجابة عن كل استفسارات المراجعين والزوار، حيث يجيب الفريق عن استفساراتهم عن هذه الخدمة ويحدث بياناتهم، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية صحية.

كما نفذ المستشفى مبادرة "نهتم بكم"، والتي هدفت للترفيه عن الأطفال خلال وجودهم في المستشفى والحد من مخاوف بعضهم من المستشفيات والكوادر الطبية، كما اشتملت المبادرة على تقديم هدايا متنوعة.

وقدم المستشفى ضمن مبادراته دورات في الإسعافات الأولية بالمدارس، كما نفذ مبادرة "صحتكم غايتنا"، والتي زار من خلالها فريق التطوع عددًا من كبار السن والمرضى داخل منازلهم، وتم تقديم الرعاية لهم والفحوص والإرشادات الصحية.

من جانبه قام مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض بن عوض الحارثي بجولة شاملة على كافة الفرق التطوعية المشاركة في اليوم العالمي داخل المستشفى وخارجه، نوه بجهود فريق العمل مقدراً كل الفرق المساهمة والعاملة في اليوم العالمي للتطوع، مؤكداً أن البرامج التطوعية ستستمر بمشئة الله بمشاركة الكوادر من أبناء المستشفى الذين يحرصون على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التي حرصت على الجوانب التطوعية والمشاركة المجتمعية للكوادر الطبية والصحية.

مستشفى قيا العام اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى قيا يطلق 48 مبادرة تطوعية احتفالاً باليوم العالمي للتطوع
سبق

دشن مستشفى قيا العام والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، أمس الجمعة، ثمان وأربعين مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 120 موظفًا وموظفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2019م ضمن مبادرة "تطوعي صحة 3"، والتي تستمر لمدة يومين.

وشملت المبادرات: مبادرة "تسعدنا زيارتكم"، وكانت عبارة عن فريق عمل متطوع قام بزيارة كبار السن والمرضى في دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف وتقديم عدد من الهدايا لهم.

وخُصصت أيضاً مبادرتا "حدث بياناتك ومبادرة موعد"، وتمثلت في فريق عمل متطوع في جوري مول، وكانت مهمته الإجابة عن كل استفسارات المراجعين والزوار، حيث يجيب الفريق عن استفساراتهم عن هذه الخدمة ويحدث بياناتهم، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية صحية.

كما نفذ المستشفى مبادرة "نهتم بكم"، والتي هدفت للترفيه عن الأطفال خلال وجودهم في المستشفى والحد من مخاوف بعضهم من المستشفيات والكوادر الطبية، كما اشتملت المبادرة على تقديم هدايا متنوعة.

وقدم المستشفى ضمن مبادراته دورات في الإسعافات الأولية بالمدارس، كما نفذ مبادرة "صحتكم غايتنا"، والتي زار من خلالها فريق التطوع عددًا من كبار السن والمرضى داخل منازلهم، وتم تقديم الرعاية لهم والفحوص والإرشادات الصحية.

من جانبه قام مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض بن عوض الحارثي بجولة شاملة على كافة الفرق التطوعية المشاركة في اليوم العالمي داخل المستشفى وخارجه، نوه بجهود فريق العمل مقدراً كل الفرق المساهمة والعاملة في اليوم العالمي للتطوع، مؤكداً أن البرامج التطوعية ستستمر بمشئة الله بمشاركة الكوادر من أبناء المستشفى الذين يحرصون على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التي حرصت على الجوانب التطوعية والمشاركة المجتمعية للكوادر الطبية والصحية.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:01 PM

مستشفى قيا يطلق 48 مبادرة تطوعية احتفالاً باليوم العالمي للتطوع

أبرزها مباردتا زيارة دور الرعاية و"نهتم بكم" للترفيه عن الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مستشفى قيا العام والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، أمس الجمعة، ثمان وأربعين مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 120 موظفًا وموظفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2019م ضمن مبادرة "تطوعي صحة 3"، والتي تستمر لمدة يومين.

وشملت المبادرات: مبادرة "تسعدنا زيارتكم"، وكانت عبارة عن فريق عمل متطوع قام بزيارة كبار السن والمرضى في دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف وتقديم عدد من الهدايا لهم.

وخُصصت أيضاً مبادرتا "حدث بياناتك ومبادرة موعد"، وتمثلت في فريق عمل متطوع في جوري مول، وكانت مهمته الإجابة عن كل استفسارات المراجعين والزوار، حيث يجيب الفريق عن استفساراتهم عن هذه الخدمة ويحدث بياناتهم، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية صحية.

كما نفذ المستشفى مبادرة "نهتم بكم"، والتي هدفت للترفيه عن الأطفال خلال وجودهم في المستشفى والحد من مخاوف بعضهم من المستشفيات والكوادر الطبية، كما اشتملت المبادرة على تقديم هدايا متنوعة.

وقدم المستشفى ضمن مبادراته دورات في الإسعافات الأولية بالمدارس، كما نفذ مبادرة "صحتكم غايتنا"، والتي زار من خلالها فريق التطوع عددًا من كبار السن والمرضى داخل منازلهم، وتم تقديم الرعاية لهم والفحوص والإرشادات الصحية.

من جانبه قام مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض بن عوض الحارثي بجولة شاملة على كافة الفرق التطوعية المشاركة في اليوم العالمي داخل المستشفى وخارجه، نوه بجهود فريق العمل مقدراً كل الفرق المساهمة والعاملة في اليوم العالمي للتطوع، مؤكداً أن البرامج التطوعية ستستمر بمشئة الله بمشاركة الكوادر من أبناء المستشفى الذين يحرصون على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التي حرصت على الجوانب التطوعية والمشاركة المجتمعية للكوادر الطبية والصحية.

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