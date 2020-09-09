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مكة.. دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب وأبطال الصحة

يطلقها مجمع إمام الدعوة الخيري بالشراكة مع جامعة أم القرى

أطلق مجمع إمام الدعوة الخيري دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب وأبناء الممارسين في الصحة.

وتعكف مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلةً في معهد البحوث والدراسات الاستشارية في تقديم دبلومات مجانية معتمدة عن بُعد، بإشراف المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي قدمتها المؤسسة من خلال البرامج الاجتماعية والعلمية والإغاثية والتدريبية في ظل الأزمة والتي استفاد منها أكثر من ثلاثة وعشرين ألفاً.

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مكة.. دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب وأبطال الصحة
سبق

أطلق مجمع إمام الدعوة الخيري دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب وأبناء الممارسين في الصحة.

وتعكف مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلةً في معهد البحوث والدراسات الاستشارية في تقديم دبلومات مجانية معتمدة عن بُعد، بإشراف المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي قدمتها المؤسسة من خلال البرامج الاجتماعية والعلمية والإغاثية والتدريبية في ظل الأزمة والتي استفاد منها أكثر من ثلاثة وعشرين ألفاً.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:49 PM

مكة.. دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب وأبطال الصحة

يطلقها مجمع إمام الدعوة الخيري بالشراكة مع جامعة أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلق مجمع إمام الدعوة الخيري دبلومات مجانية لأبناء شهداء الواجب وأبناء الممارسين في الصحة.

وتعكف مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلةً في معهد البحوث والدراسات الاستشارية في تقديم دبلومات مجانية معتمدة عن بُعد، بإشراف المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي قدمتها المؤسسة من خلال البرامج الاجتماعية والعلمية والإغاثية والتدريبية في ظل الأزمة والتي استفاد منها أكثر من ثلاثة وعشرين ألفاً.

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