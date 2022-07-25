مليون م٣ يوميّاً من المياه المحلّاة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

أوضح محافظ التحلية المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، أن المؤسسة تمكنت - بفضل الله تعالى - من زيادة الإمداد لكميات المياه الواردة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما مقداره 100 ألف م3 يوميّاً خلال موسم حج هذا العام، مقارنة بموسم الحج للعام الماضي ١٤٣٩هـ، الذي بلغت فيه الكميات 912 ألف م3 يوميّاً، لافتاً الانتباه إلى أن الوصول لضخ مليون م3 يوميّاً من المياه المحلّاة، يُعد رقماً قياسيّاً وغير مسبوق، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وسقيا الحجاج. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها أمس على أعمال إدارة أنظمة نقل مياه الشعيبة، خلال ضخّ أول مليون متر مكعب من المياه المحلّاة، المقرر أن يخصص يوميّاً لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية للمؤسسة لمقابلة احتياجات موسم الحج لهذا العام 1440ه. وأكد الحازمي أن المملكة أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، اهتماماً كبيراً ورعايةً خاصة، ووضعت ذلك أولوية مطلقة منذ تأسيس هذه البلاد - حماها الله - وحتى اليوم، وسخرت لها الإمكانات بميزانيات مفتوحة، وبذلت الجهود المتواترة تصاعديّاً من عام للعام الذي يليه؛ لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين. ونوّه المهندس الحازمي إلى جهود المملكة ذات العلاقة بتجنيد جميع قطاعاتها الكبرى وأجهزتها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن؛ لقضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة، عبر توفير الخدمات الأمنية، وخدمات المياه، والرعاية الصحية، خدمات النقل، والإسكان، والغذاء، والدواء، وخدمات الطوارئ على مدار الساعة وغيرها، مشيراً إلى قطاع المياه تحديداً الذي يأتي على رأس القطاعات المشاركة في موسم حج كل عام، المعنيّ بتوفير المياه للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، منوّها إلى العمل الدؤوب الذي تضطلع به المؤسسة العامة لتحلية المياه كل عام؛ إذ تواصل جهودها لتوفير القدر الأكبر من المياه المحلّاة وبكميات أكبر في كل موسم حج. يذكر أن الحازمي اطّلع خلال جولته على استعدادات أنظمة نقل مياه الشعيبة الخاصة بإمداد منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ؛ إذ شملت هذه الجولة الوقوف على مشروع إنشاء الخزانات بمشعر منى؛ لضمان ديمومة الضخ والاستفادة منها في رفع استمرارية وتواجدية مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مختتماً جولته بتكريم لجنة الإشراف علي مشروع الشعيبة - مكة المكرمة، بسعة تصميمية ٦٠٨ آلاف متر مكعب، على جهودها التي أثمرت عن هذا الإنجاز.

مليون م٣ يوميّاً من المياه المحلّاة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-23 أوضح محافظ التحلية المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، أن المؤسسة تمكنت - بفضل الله تعالى - من زيادة الإمداد لكميات المياه الواردة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما مقداره 100 ألف م3 يوميّاً خلال موسم حج هذا العام، مقارنة بموسم الحج للعام الماضي ١٤٣٩هـ، الذي بلغت فيه الكميات 912 ألف م3 يوميّاً، لافتاً الانتباه إلى أن الوصول لضخ مليون م3 يوميّاً من المياه المحلّاة، يُعد رقماً قياسيّاً وغير مسبوق، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وسقيا الحجاج.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها أمس على أعمال إدارة أنظمة نقل مياه الشعيبة، خلال ضخّ أول مليون متر مكعب من المياه المحلّاة، المقرر أن يخصص يوميّاً لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية للمؤسسة لمقابلة احتياجات موسم الحج لهذا العام 1440ه.



وأكد الحازمي أن المملكة أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، اهتماماً كبيراً ورعايةً خاصة، ووضعت ذلك أولوية مطلقة منذ تأسيس هذه البلاد - حماها الله - وحتى اليوم، وسخرت لها الإمكانات بميزانيات مفتوحة، وبذلت الجهود المتواترة تصاعديّاً من عام للعام الذي يليه؛ لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.



ونوّه المهندس الحازمي إلى جهود المملكة ذات العلاقة بتجنيد جميع قطاعاتها الكبرى وأجهزتها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن؛ لقضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة، عبر توفير الخدمات الأمنية، وخدمات المياه، والرعاية الصحية، خدمات النقل، والإسكان، والغذاء، والدواء، وخدمات الطوارئ على مدار الساعة وغيرها، مشيراً إلى قطاع المياه تحديداً الذي يأتي على رأس القطاعات المشاركة في موسم حج كل عام، المعنيّ بتوفير المياه للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، منوّها إلى العمل الدؤوب الذي تضطلع به المؤسسة العامة لتحلية المياه كل عام؛ إذ تواصل جهودها لتوفير القدر الأكبر من المياه المحلّاة وبكميات أكبر في كل موسم حج.



يذكر أن الحازمي اطّلع خلال جولته على استعدادات أنظمة نقل مياه الشعيبة الخاصة بإمداد منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ؛ إذ شملت هذه الجولة الوقوف على مشروع إنشاء الخزانات بمشعر منى؛ لضمان ديمومة الضخ والاستفادة منها في رفع استمرارية وتواجدية مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مختتماً جولته بتكريم لجنة الإشراف علي مشروع الشعيبة - مكة المكرمة، بسعة تصميمية ٦٠٨ آلاف متر مكعب، على جهودها التي أثمرت عن هذا الإنجاز.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 06:35 PM

مليون م٣ يوميّاً من المياه المحلّاة لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج يُعد رقماً قياسيّاً وغير مسبوق يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة





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أوضح محافظ التحلية المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، أن المؤسسة تمكنت - بفضل الله تعالى - من زيادة الإمداد لكميات المياه الواردة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما مقداره 100 ألف م3 يوميّاً خلال موسم حج هذا العام، مقارنة بموسم الحج للعام الماضي ١٤٣٩هـ، الذي بلغت فيه الكميات 912 ألف م3 يوميّاً، لافتاً الانتباه إلى أن الوصول لضخ مليون م3 يوميّاً من المياه المحلّاة، يُعد رقماً قياسيّاً وغير مسبوق، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وسقيا الحجاج.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها أمس على أعمال إدارة أنظمة نقل مياه الشعيبة، خلال ضخّ أول مليون متر مكعب من المياه المحلّاة، المقرر أن يخصص يوميّاً لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في إطار الخطط التشغيلية للمؤسسة لمقابلة احتياجات موسم الحج لهذا العام 1440ه.



وأكد الحازمي أن المملكة أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، اهتماماً كبيراً ورعايةً خاصة، ووضعت ذلك أولوية مطلقة منذ تأسيس هذه البلاد - حماها الله - وحتى اليوم، وسخرت لها الإمكانات بميزانيات مفتوحة، وبذلت الجهود المتواترة تصاعديّاً من عام للعام الذي يليه؛ لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.



ونوّه المهندس الحازمي إلى جهود المملكة ذات العلاقة بتجنيد جميع قطاعاتها الكبرى وأجهزتها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن؛ لقضاء مناسكهم بكل يسر وسهولة، عبر توفير الخدمات الأمنية، وخدمات المياه، والرعاية الصحية، خدمات النقل، والإسكان، والغذاء، والدواء، وخدمات الطوارئ على مدار الساعة وغيرها، مشيراً إلى قطاع المياه تحديداً الذي يأتي على رأس القطاعات المشاركة في موسم حج كل عام، المعنيّ بتوفير المياه للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، منوّها إلى العمل الدؤوب الذي تضطلع به المؤسسة العامة لتحلية المياه كل عام؛ إذ تواصل جهودها لتوفير القدر الأكبر من المياه المحلّاة وبكميات أكبر في كل موسم حج.



يذكر أن الحازمي اطّلع خلال جولته على استعدادات أنظمة نقل مياه الشعيبة الخاصة بإمداد منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ؛ إذ شملت هذه الجولة الوقوف على مشروع إنشاء الخزانات بمشعر منى؛ لضمان ديمومة الضخ والاستفادة منها في رفع استمرارية وتواجدية مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مختتماً جولته بتكريم لجنة الإشراف علي مشروع الشعيبة - مكة المكرمة، بسعة تصميمية ٦٠٨ آلاف متر مكعب، على جهودها التي أثمرت عن هذا الإنجاز.