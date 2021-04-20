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"الصحة": تسجيل 1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": اللقاحات آمنة وفعّالة ونؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

‬وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتياعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1070) حالة مؤكدة وتعافي (940) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9626) منها (1105) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (407010) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (390538) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6846) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": اللقاحات آمنة وفعّالة ونؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية
سبق

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

‬وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتياعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1070) حالة مؤكدة وتعافي (940) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9626) منها (1105) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (407010) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (390538) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6846) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:01 PM

"الصحة": اللقاحات آمنة وفعّالة ونؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,225

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

‬وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتياعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1070) حالة مؤكدة وتعافي (940) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9626) منها (1105) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (407010) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (390538) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6846) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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