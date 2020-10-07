النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتداءً من الأسبوع المقبل... "بِر عجلان" توزع 2500 سلة غذائية

لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية

تستعد جمعية البر الخيرية بعجلان جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع 2500 سلة غذائية للمستفيدين من خدماتها في قطاع عجلان والتي تلبي حاجة المستفيدين لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية 2000 سلة، ومن الشيخ "مطلق الغويري" 500 سلة غذائية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بعجلان المهندس أبوبكر بن حمزة المرحبي، ‏أن ‏هذه السلال توزع عبر آلية معينة ووفق إجراءات وضوابط محددة، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام والمطلقات والحالات الخاصة وذوي الدخل المحدود وبين أن هذه السلال تشمل العديد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة ومتطلباتهم.

وأضاف المهندس "المرحبي" أنه سيتم إيصالها إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعية من خلال مجموعة عجلان التطوعية وعبر تسجيل هذا المشروع في منصة العمل التطوعي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ابتداءً من الأسبوع المقبل... "بِر عجلان" توزع 2500 سلة غذائية
سبق

تستعد جمعية البر الخيرية بعجلان جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع 2500 سلة غذائية للمستفيدين من خدماتها في قطاع عجلان والتي تلبي حاجة المستفيدين لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية 2000 سلة، ومن الشيخ "مطلق الغويري" 500 سلة غذائية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بعجلان المهندس أبوبكر بن حمزة المرحبي، ‏أن ‏هذه السلال توزع عبر آلية معينة ووفق إجراءات وضوابط محددة، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام والمطلقات والحالات الخاصة وذوي الدخل المحدود وبين أن هذه السلال تشمل العديد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة ومتطلباتهم.

وأضاف المهندس "المرحبي" أنه سيتم إيصالها إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعية من خلال مجموعة عجلان التطوعية وعبر تسجيل هذا المشروع في منصة العمل التطوعي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
06:57 PM

ابتداءً من الأسبوع المقبل... "بِر عجلان" توزع 2500 سلة غذائية

لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
221

تستعد جمعية البر الخيرية بعجلان جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع 2500 سلة غذائية للمستفيدين من خدماتها في قطاع عجلان والتي تلبي حاجة المستفيدين لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية 2000 سلة، ومن الشيخ "مطلق الغويري" 500 سلة غذائية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بعجلان المهندس أبوبكر بن حمزة المرحبي، ‏أن ‏هذه السلال توزع عبر آلية معينة ووفق إجراءات وضوابط محددة، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام والمطلقات والحالات الخاصة وذوي الدخل المحدود وبين أن هذه السلال تشمل العديد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة ومتطلباتهم.

وأضاف المهندس "المرحبي" أنه سيتم إيصالها إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعية من خلال مجموعة عجلان التطوعية وعبر تسجيل هذا المشروع في منصة العمل التطوعي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,693
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,191

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة