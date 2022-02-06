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"اتهامات فساد".. القضاء العراقي يوقف مؤقتًا ترشيح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية

أرجع قراره لحين الفصل في دعوى مقدمة ضده

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم "الأحد"، وقف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه.

وذكرت المحكمة عبر موقعها الرسمي أنها أوقفت ترشيح "زيباري" مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده، التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من "زيباري" عندما كان وزيرًا للمالية في 2016، بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري، واتهامات أخرى باستغلال النفوذ، عندما كان وزيرًا للخارجية.

وأعلن البرلمان العراقي الاثنين الماضي، قائمة تضم 25 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"اتهامات فساد".. القضاء العراقي يوقف مؤقتًا ترشيح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية
سبق

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم "الأحد"، وقف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه.

وذكرت المحكمة عبر موقعها الرسمي أنها أوقفت ترشيح "زيباري" مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده، التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من "زيباري" عندما كان وزيرًا للمالية في 2016، بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري، واتهامات أخرى باستغلال النفوذ، عندما كان وزيرًا للخارجية.

وأعلن البرلمان العراقي الاثنين الماضي، قائمة تضم 25 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:20 PM

"اتهامات فساد".. القضاء العراقي يوقف مؤقتًا ترشيح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية

أرجع قراره لحين الفصل في دعوى مقدمة ضده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم "الأحد"، وقف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه.

وذكرت المحكمة عبر موقعها الرسمي أنها أوقفت ترشيح "زيباري" مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده، التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من "زيباري" عندما كان وزيرًا للمالية في 2016، بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري، واتهامات أخرى باستغلال النفوذ، عندما كان وزيرًا للخارجية.

وأعلن البرلمان العراقي الاثنين الماضي، قائمة تضم 25 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

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