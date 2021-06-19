وقالت المؤسسة في بيان: إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بعد توقفها يوم الخميس الماضي، نتيجة تقلب حالة الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

الكويت.. استئناف الملاحة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-19 أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد. وقالت المؤسسة في بيان: إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بعد توقفها يوم الخميس الماضي، نتيجة تقلب حالة الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 01:22 PM

الكويت.. استئناف الملاحة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد





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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان: إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بعد توقفها يوم الخميس الماضي، نتيجة تقلب حالة الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية.