النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. استئناف الملاحة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة

بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان: إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بعد توقفها يوم الخميس الماضي، نتيجة تقلب حالة الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. استئناف الملاحة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة
سبق

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان: إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بعد توقفها يوم الخميس الماضي، نتيجة تقلب حالة الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:22 PM

الكويت.. استئناف الملاحة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة

بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
311

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان: إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بعد توقفها يوم الخميس الماضي، نتيجة تقلب حالة الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة