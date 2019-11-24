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"الهيئة الملكية" تنظم مؤتمر الجبيل الصحي الثاني الخميس المقبل

بمشاركة أكثر من ٣٩ متحدثاً دولياً

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبدالله بن إبراهيم السعدان، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ م، في مركز الملك عبدالله بن العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى بن محمد المهدي، بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبيناً أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من ٣٩ متحدثاً من مختلف دول العالم، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، كما سيتم إقامة ١٩ جلسة وورشة عمل سيطرح فيها ١٥ ورقة علمية على مدار ثلاثة أيام.

وبيّن "المهدي" أنه تم تسجيل أكثر من ١٠٠٠ زائر، كما سيصاحب المؤتمر معرض يضم ٥٠ جناحاً بمشاركة الشركات الراعية والجمعيات الطبية المتخصصة، ومختصي تقديم الرعاية الصحية وعدداً من الجهات ذات العلاقة.

من جهته، بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير وأمراض الكبد، لدى الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، أن المؤتمر سيتضمن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض التغذية وسوء الامتصاص، وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال.

كما سيتضمن محاضرات حول أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى، والأمراض الصدرية والربو، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية ومستجداتها في كيفية العناية المركزة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد من الساعات الطبية المعتمدة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع طب الأطفال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الهيئة الملكية" تنظم مؤتمر الجبيل الصحي الثاني الخميس المقبل
سبق

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبدالله بن إبراهيم السعدان، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ م، في مركز الملك عبدالله بن العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى بن محمد المهدي، بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبيناً أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من ٣٩ متحدثاً من مختلف دول العالم، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، كما سيتم إقامة ١٩ جلسة وورشة عمل سيطرح فيها ١٥ ورقة علمية على مدار ثلاثة أيام.

وبيّن "المهدي" أنه تم تسجيل أكثر من ١٠٠٠ زائر، كما سيصاحب المؤتمر معرض يضم ٥٠ جناحاً بمشاركة الشركات الراعية والجمعيات الطبية المتخصصة، ومختصي تقديم الرعاية الصحية وعدداً من الجهات ذات العلاقة.

من جهته، بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير وأمراض الكبد، لدى الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، أن المؤتمر سيتضمن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض التغذية وسوء الامتصاص، وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال.

كما سيتضمن محاضرات حول أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى، والأمراض الصدرية والربو، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية ومستجداتها في كيفية العناية المركزة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد من الساعات الطبية المعتمدة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
07:42 PM

"الهيئة الملكية" تنظم مؤتمر الجبيل الصحي الثاني الخميس المقبل

بمشاركة أكثر من ٣٩ متحدثاً دولياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل، مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبدالله بن إبراهيم السعدان، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ م، في مركز الملك عبدالله بن العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى بن محمد المهدي، بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبيناً أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من ٣٩ متحدثاً من مختلف دول العالم، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، كما سيتم إقامة ١٩ جلسة وورشة عمل سيطرح فيها ١٥ ورقة علمية على مدار ثلاثة أيام.

وبيّن "المهدي" أنه تم تسجيل أكثر من ١٠٠٠ زائر، كما سيصاحب المؤتمر معرض يضم ٥٠ جناحاً بمشاركة الشركات الراعية والجمعيات الطبية المتخصصة، ومختصي تقديم الرعاية الصحية وعدداً من الجهات ذات العلاقة.

من جهته، بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير وأمراض الكبد، لدى الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي، أن المؤتمر سيتضمن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض التغذية وسوء الامتصاص، وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال.

كما سيتضمن محاضرات حول أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى، والأمراض الصدرية والربو، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الخدج والحضانة، والأمراض ذات الخطورة العالية ومستجداتها في كيفية العناية المركزة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد من الساعات الطبية المعتمدة.

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