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النيران تلتهم "رئة الأرض".. ناسا تكشف الصور والبرازيل تنشر جيشها

الأدخنة تمتد على مساحة 3.2 ملايين كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية

رصد المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء 1663 حريقاً جديداً في البرازيل يومي الخميس والجمعة الماضيين، نصفهم في غابات الأمازون.

وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 78 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم" نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً على موقعها الإلكتروني يظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطي مساحات كبيرة من غابات أمريكا اللاتينية، في حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ؛ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 ملايين كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.

يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت في غابات الأمازون، التي تسمي "رئة الأرض"، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها في صور التقطت من الفضاء.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الجمعة الماضي، نشر الجيش البرازيلي ومعداته في غابات الأمازون، في محاولة لكبح جماح الحرائق الهائلة التي دمرت العديد من غابات الأمازون، وسط ضغوط وانتقادات دولية للحكومة البرازيلية لتقاعسها في إخماد الحرائق.

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النيران تلتهم "رئة الأرض".. ناسا تكشف الصور والبرازيل تنشر جيشها
سبق

رصد المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء 1663 حريقاً جديداً في البرازيل يومي الخميس والجمعة الماضيين، نصفهم في غابات الأمازون.

وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 78 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم" نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً على موقعها الإلكتروني يظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطي مساحات كبيرة من غابات أمريكا اللاتينية، في حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ؛ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 ملايين كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.

يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت في غابات الأمازون، التي تسمي "رئة الأرض"، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها في صور التقطت من الفضاء.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الجمعة الماضي، نشر الجيش البرازيلي ومعداته في غابات الأمازون، في محاولة لكبح جماح الحرائق الهائلة التي دمرت العديد من غابات الأمازون، وسط ضغوط وانتقادات دولية للحكومة البرازيلية لتقاعسها في إخماد الحرائق.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
02:33 PM

النيران تلتهم "رئة الأرض".. ناسا تكشف الصور والبرازيل تنشر جيشها

الأدخنة تمتد على مساحة 3.2 ملايين كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصد المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء 1663 حريقاً جديداً في البرازيل يومي الخميس والجمعة الماضيين، نصفهم في غابات الأمازون.

وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 78 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم" نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً على موقعها الإلكتروني يظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطي مساحات كبيرة من غابات أمريكا اللاتينية، في حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ؛ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 ملايين كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.

يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت في غابات الأمازون، التي تسمي "رئة الأرض"، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها في صور التقطت من الفضاء.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الجمعة الماضي، نشر الجيش البرازيلي ومعداته في غابات الأمازون، في محاولة لكبح جماح الحرائق الهائلة التي دمرت العديد من غابات الأمازون، وسط ضغوط وانتقادات دولية للحكومة البرازيلية لتقاعسها في إخماد الحرائق.

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