النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمن جولتها بالعلا.. "سبق" تعانق عبق التاريخ والنقوش الآثارية في "جبل عكمة"

يضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية

ضمن جولتها اليوم الأربعاء بالعلا عرجت "سبق" إلى موقع أثري فريد، تغطيه النقوش الآثارية؛ لتمثل لوحة تحكي قصصًا منذ القدم، هو "جبل عكمة".

ويؤكد المهتمون بالآثار والتراث أنه لا يوجد موقع أكثر أهمية من "جبل عكمة"، مَوطن أغنى النقوش وأكثرها تنوعًا في العلا. وما كان في الماضي جزءًا من محطة طريق القوافل أصبح مع الزمن حارسًا يحفظ بدقة أحوال ذلك الزمن من خلال المنحوتات التي توفر معلومات قيّمة حول طريقة حياة الدادانيين واللحيانيين وغيرهم.

وكان "جبل عكمة" موقعًا مهيبًا على طرق التجارة القديمة، ويضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية التي تعود إلى الفترتين الدادانية واللحيانية.

والموقع عبارة عن وادٍ ضيق، ينحدر من جبل عكمة الذي يقع على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة العلا. ويستطيع الزائر أن يرى هذا الجبل من مسافة بعيدة. وهو ذو لون داكن، ويميل للون الأحمر، ويتميز بالارتفاع الشاهق، ويشكل لوحة طبيعية بديعة.

وتكمن أهمية الكتابات والنقوش والرسومات في منطقة "جبل عكمة" في كونها سجلاً تاريخيًّا وحضاريًّا.. فعلى الرغم من أن معظمها يتناول أمورًا شخصية في الغالب إلا أنها تمدنا بمعلومات مهمة عن مملكة لحيان، وحضارتها، والمجتمع العربي اللحياني القديم، وأوضاعه الحياتية والإنسانية، والحياة الدينية وما فيها من تقديم للقرابين والنذور، أو تقديم الزكاة، أو الحج للمعبودات، ومعلومات حول ما يحكم مجتمعهم من قوانين وتنظيمات.

وتدل الكتابات في "جبل عكمة" وغيرها من الكتابات في الأماكن الأخرى على مظاهر تحضُّر اللحيانيين، ومعرفتهم ببعض المهن والحِرف الدقيقة، كصياغة المعادن والنحت.

وتزخر العلا بالتراث الإنساني العريق الذي يتطلع إليه الزائر، وتعكس جمال الطبيعة؛ فهي مَوطن للكثير من النباتات والحيوانات، وتعد متحفًا يحتفظ بعبق الحضارات العريقة التي يمتد تاريخها إلى آلاف السنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضمن جولتها بالعلا.. "سبق" تعانق عبق التاريخ والنقوش الآثارية في "جبل عكمة"
سبق

ضمن جولتها اليوم الأربعاء بالعلا عرجت "سبق" إلى موقع أثري فريد، تغطيه النقوش الآثارية؛ لتمثل لوحة تحكي قصصًا منذ القدم، هو "جبل عكمة".

ويؤكد المهتمون بالآثار والتراث أنه لا يوجد موقع أكثر أهمية من "جبل عكمة"، مَوطن أغنى النقوش وأكثرها تنوعًا في العلا. وما كان في الماضي جزءًا من محطة طريق القوافل أصبح مع الزمن حارسًا يحفظ بدقة أحوال ذلك الزمن من خلال المنحوتات التي توفر معلومات قيّمة حول طريقة حياة الدادانيين واللحيانيين وغيرهم.

وكان "جبل عكمة" موقعًا مهيبًا على طرق التجارة القديمة، ويضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية التي تعود إلى الفترتين الدادانية واللحيانية.

والموقع عبارة عن وادٍ ضيق، ينحدر من جبل عكمة الذي يقع على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة العلا. ويستطيع الزائر أن يرى هذا الجبل من مسافة بعيدة. وهو ذو لون داكن، ويميل للون الأحمر، ويتميز بالارتفاع الشاهق، ويشكل لوحة طبيعية بديعة.

وتكمن أهمية الكتابات والنقوش والرسومات في منطقة "جبل عكمة" في كونها سجلاً تاريخيًّا وحضاريًّا.. فعلى الرغم من أن معظمها يتناول أمورًا شخصية في الغالب إلا أنها تمدنا بمعلومات مهمة عن مملكة لحيان، وحضارتها، والمجتمع العربي اللحياني القديم، وأوضاعه الحياتية والإنسانية، والحياة الدينية وما فيها من تقديم للقرابين والنذور، أو تقديم الزكاة، أو الحج للمعبودات، ومعلومات حول ما يحكم مجتمعهم من قوانين وتنظيمات.

وتدل الكتابات في "جبل عكمة" وغيرها من الكتابات في الأماكن الأخرى على مظاهر تحضُّر اللحيانيين، ومعرفتهم ببعض المهن والحِرف الدقيقة، كصياغة المعادن والنحت.

وتزخر العلا بالتراث الإنساني العريق الذي يتطلع إليه الزائر، وتعكس جمال الطبيعة؛ فهي مَوطن للكثير من النباتات والحيوانات، وتعد متحفًا يحتفظ بعبق الحضارات العريقة التي يمتد تاريخها إلى آلاف السنين.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
11:54 PM

ضمن جولتها بالعلا.. "سبق" تعانق عبق التاريخ والنقوش الآثارية في "جبل عكمة"

يضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية

A A A
بدر الجبل - العلا
0
667

ضمن جولتها اليوم الأربعاء بالعلا عرجت "سبق" إلى موقع أثري فريد، تغطيه النقوش الآثارية؛ لتمثل لوحة تحكي قصصًا منذ القدم، هو "جبل عكمة".

ويؤكد المهتمون بالآثار والتراث أنه لا يوجد موقع أكثر أهمية من "جبل عكمة"، مَوطن أغنى النقوش وأكثرها تنوعًا في العلا. وما كان في الماضي جزءًا من محطة طريق القوافل أصبح مع الزمن حارسًا يحفظ بدقة أحوال ذلك الزمن من خلال المنحوتات التي توفر معلومات قيّمة حول طريقة حياة الدادانيين واللحيانيين وغيرهم.

وكان "جبل عكمة" موقعًا مهيبًا على طرق التجارة القديمة، ويضم أكثر من 500 كتابة منحوتة على المنحدرات والواجهات الصخرية التي تعود إلى الفترتين الدادانية واللحيانية.

والموقع عبارة عن وادٍ ضيق، ينحدر من جبل عكمة الذي يقع على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة العلا. ويستطيع الزائر أن يرى هذا الجبل من مسافة بعيدة. وهو ذو لون داكن، ويميل للون الأحمر، ويتميز بالارتفاع الشاهق، ويشكل لوحة طبيعية بديعة.

وتكمن أهمية الكتابات والنقوش والرسومات في منطقة "جبل عكمة" في كونها سجلاً تاريخيًّا وحضاريًّا.. فعلى الرغم من أن معظمها يتناول أمورًا شخصية في الغالب إلا أنها تمدنا بمعلومات مهمة عن مملكة لحيان، وحضارتها، والمجتمع العربي اللحياني القديم، وأوضاعه الحياتية والإنسانية، والحياة الدينية وما فيها من تقديم للقرابين والنذور، أو تقديم الزكاة، أو الحج للمعبودات، ومعلومات حول ما يحكم مجتمعهم من قوانين وتنظيمات.

وتدل الكتابات في "جبل عكمة" وغيرها من الكتابات في الأماكن الأخرى على مظاهر تحضُّر اللحيانيين، ومعرفتهم ببعض المهن والحِرف الدقيقة، كصياغة المعادن والنحت.

وتزخر العلا بالتراث الإنساني العريق الذي يتطلع إليه الزائر، وتعكس جمال الطبيعة؛ فهي مَوطن للكثير من النباتات والحيوانات، وتعد متحفًا يحتفظ بعبق الحضارات العريقة التي يمتد تاريخها إلى آلاف السنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,211

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة