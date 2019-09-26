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تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة": احتفالية "آه يا حبيبي" تتبع شركة وطبقنا النظام

المتحدث: حققنا معها بشأن الفيديو المتداول عن الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم التحقيق مع إحدى الشركات المشغلة التي تقف وراء احتفالية مقطع "آه يا حبيبي"؛ حيث جاء ذلك تأكيداً لما انفردت به "سبق" حول الواقعة تحت خبر بعنوان: "صحة جدة ترد على مقطع "آه يا حبيبي" المتداول.. وهذا تعليقها".
وقال المتحدث: "‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى" والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".
وكانت "صحة جدة" قد أكدت في تصريح خاص لـ"سبق" أن مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.
وقالت "صحة جدة"، في تصريح لـ"سبق" حينها: "إيمانًا من "الصحة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى".
وأشارت إلى أن الشركة المشار لها قد خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها؛ لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.
وكان مقطع قد تم تداوله لشخص يغني أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، قد أثار موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق في الأمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة": احتفالية "آه يا حبيبي" تتبع شركة وطبقنا النظام
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم التحقيق مع إحدى الشركات المشغلة التي تقف وراء احتفالية مقطع "آه يا حبيبي"؛ حيث جاء ذلك تأكيداً لما انفردت به "سبق" حول الواقعة تحت خبر بعنوان: "صحة جدة ترد على مقطع "آه يا حبيبي" المتداول.. وهذا تعليقها".
وقال المتحدث: "‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى" والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".
وكانت "صحة جدة" قد أكدت في تصريح خاص لـ"سبق" أن مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.
وقالت "صحة جدة"، في تصريح لـ"سبق" حينها: "إيمانًا من "الصحة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى".
وأشارت إلى أن الشركة المشار لها قد خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها؛ لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.
وكان مقطع قد تم تداوله لشخص يغني أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، قد أثار موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق في الأمر.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:43 PM

تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة": احتفالية "آه يا حبيبي" تتبع شركة وطبقنا النظام

المتحدث: حققنا معها بشأن الفيديو المتداول عن الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم التحقيق مع إحدى الشركات المشغلة التي تقف وراء احتفالية مقطع "آه يا حبيبي"؛ حيث جاء ذلك تأكيداً لما انفردت به "سبق" حول الواقعة تحت خبر بعنوان: "صحة جدة ترد على مقطع "آه يا حبيبي" المتداول.. وهذا تعليقها".
وقال المتحدث: "‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى" والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".
وكانت "صحة جدة" قد أكدت في تصريح خاص لـ"سبق" أن مقطع "آه يا حبيبي" المتداوَل ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.
وقالت "صحة جدة"، في تصريح لـ"سبق" حينها: "إيمانًا من "الصحة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى".
وأشارت إلى أن الشركة المشار لها قد خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها؛ لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.
وكان مقطع قد تم تداوله لشخص يغني أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، قد أثار موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق في الأمر.

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