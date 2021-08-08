النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 731 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 620 خلال الـ24 ساعة الماضية

"ابن سمار" يثمّن قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا بـ"الصحة"

قال: لفتة مباركة لم نشاهدها بدول العالم أجمع وتدل على إنسانية المملكة

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي سعوديين أو غير سعوديين، ممن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال "ابن سمار": "لفتة مُباركة مِن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وخطوة موفقة، وفضل وخير كبير، وعطاء مديد، وتصرّف نبيل، دأبت عليه المملكة؛ للمحافظة على واجباتها الإنسانية نحو القطاع الصحي وذوي أُسر المتوفين جراء كورونا، والاهتمام بهم، سواءً سعوديين أو غير سعوديين.

وتابع: لا نجد ذلك في مختلف دول العالم بأسره إلا في المملكة، وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من اهتمام وتقدير للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة، وهذا شيء غير مُستغرب وموقف أصيل وكريم وشهم، ونسأل الله تعإلى أن يحفظ المملكة قيادتاً وشعباً، وأن يُديم علينا نعمه وخيرات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن سمار" يثمّن قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا بـ"الصحة"
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي سعوديين أو غير سعوديين، ممن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال "ابن سمار": "لفتة مُباركة مِن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وخطوة موفقة، وفضل وخير كبير، وعطاء مديد، وتصرّف نبيل، دأبت عليه المملكة؛ للمحافظة على واجباتها الإنسانية نحو القطاع الصحي وذوي أُسر المتوفين جراء كورونا، والاهتمام بهم، سواءً سعوديين أو غير سعوديين.

وتابع: لا نجد ذلك في مختلف دول العالم بأسره إلا في المملكة، وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من اهتمام وتقدير للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة، وهذا شيء غير مُستغرب وموقف أصيل وكريم وشهم، ونسأل الله تعإلى أن يحفظ المملكة قيادتاً وشعباً، وأن يُديم علينا نعمه وخيرات".

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:55 PM

"ابن سمار" يثمّن قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا بـ"الصحة"

قال: لفتة مباركة لم نشاهدها بدول العالم أجمع وتدل على إنسانية المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,631

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي سعوديين أو غير سعوديين، ممن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال "ابن سمار": "لفتة مُباركة مِن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وخطوة موفقة، وفضل وخير كبير، وعطاء مديد، وتصرّف نبيل، دأبت عليه المملكة؛ للمحافظة على واجباتها الإنسانية نحو القطاع الصحي وذوي أُسر المتوفين جراء كورونا، والاهتمام بهم، سواءً سعوديين أو غير سعوديين.

وتابع: لا نجد ذلك في مختلف دول العالم بأسره إلا في المملكة، وهذا يجعلنا نفخر بقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من اهتمام وتقدير للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة، وهذا شيء غير مُستغرب وموقف أصيل وكريم وشهم، ونسأل الله تعإلى أن يحفظ المملكة قيادتاً وشعباً، وأن يُديم علينا نعمه وخيرات".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,224

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة