وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بكورونا و 72 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-14 سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.



14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 01:06 AM

تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بكورونا و 72 حالة وفاة إجمالي الوفيات بلغ 5415 شخصًا والإصابات بلغت 168,568





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سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

