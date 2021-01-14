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تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بكورونا و 72 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 5415 شخصًا والإصابات بلغت 168,568

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

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تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بكورونا و 72 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:06 AM

تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بكورونا و 72 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 5415 شخصًا والإصابات بلغت 168,568

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

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