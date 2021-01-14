تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بكورونا و 72 حالة وفاة

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.
سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.
سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.
سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و72 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية في بيان الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.