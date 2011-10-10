انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة

أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.
وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".
أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.
وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".
أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.
وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".
أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.
وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".