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انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة

الشرطة المحلية تصدر بياناً يفيد بسقوط 5 مصابين في الواقعة

أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.

وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".

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انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة
سبق

أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.

وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:35 PM

انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة

الشرطة المحلية تصدر بياناً يفيد بسقوط 5 مصابين في الواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة.

وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة".

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