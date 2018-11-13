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جازان.. فرضية اقتحام أمني لسيارة مفخخة لمحطة شركة الشقيق للمياه والكهرباء

للوقوف على استعداد الجهات المساندة للتعامل مع مثل هذه الحالات

نفّذت شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة جازان، أمس، فرضية اقتحام أمني لسيارة مفخخة لمحطة الشركة بالشقيق.

وتمثلت خطة الفرضية في تلقي فريق العمليات بلاغاً عن اقتحام السيارة للمحطة، وقد تمكّن فريق العمليات بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص من كل من (أمن المنشات وحرس الحدود وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفى الدرب العام والدفاع المدني والأمن الصناعي بمحطة الشقيق "المرحلة الأولى" والأمن الصناعي بالشركة السعودية للكهرباء محطة توليد الشقيق) من السيطرة على الوضع في وقت قياسي وفرز الحالات المصابة، ونتج فرضياً عن الاقتحام عدد 4 وفيات وإصابة خمسة عشر شخصاً، وتم نقلهم إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس فوزي الصعيدي لـ"سبق" أن الهدف من إجراء التجربة الفرضية هو الوقوف على استعداد الشركة والجهات المساندة للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها -لا قدّر الله– والتأكد من التزام الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة المطبقة عالمياً، مؤكداً استمرار الفرضيات خلال الفترة القادمة -بمشيئة الله تعالى- لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب، معرباً عن شكره للجهات المشاركة كافة في تنفيذ الفرضية.

بدوره أوضح كل من ممثل إمارة منطقة جازان وممثل الهيئة العليا للأمن الصناعي، أن الفرضية تشير بوضوح إلى جاهزية الفريق لمواجهة أي حالات طارئة، مبيناً أنها حققت الأهداف المرجوة من تنفيذها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. فرضية اقتحام أمني لسيارة مفخخة لمحطة شركة الشقيق للمياه والكهرباء
سبق

نفّذت شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة جازان، أمس، فرضية اقتحام أمني لسيارة مفخخة لمحطة الشركة بالشقيق.

وتمثلت خطة الفرضية في تلقي فريق العمليات بلاغاً عن اقتحام السيارة للمحطة، وقد تمكّن فريق العمليات بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص من كل من (أمن المنشات وحرس الحدود وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفى الدرب العام والدفاع المدني والأمن الصناعي بمحطة الشقيق "المرحلة الأولى" والأمن الصناعي بالشركة السعودية للكهرباء محطة توليد الشقيق) من السيطرة على الوضع في وقت قياسي وفرز الحالات المصابة، ونتج فرضياً عن الاقتحام عدد 4 وفيات وإصابة خمسة عشر شخصاً، وتم نقلهم إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس فوزي الصعيدي لـ"سبق" أن الهدف من إجراء التجربة الفرضية هو الوقوف على استعداد الشركة والجهات المساندة للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها -لا قدّر الله– والتأكد من التزام الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة المطبقة عالمياً، مؤكداً استمرار الفرضيات خلال الفترة القادمة -بمشيئة الله تعالى- لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب، معرباً عن شكره للجهات المشاركة كافة في تنفيذ الفرضية.

بدوره أوضح كل من ممثل إمارة منطقة جازان وممثل الهيئة العليا للأمن الصناعي، أن الفرضية تشير بوضوح إلى جاهزية الفريق لمواجهة أي حالات طارئة، مبيناً أنها حققت الأهداف المرجوة من تنفيذها.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
04:57 PM

جازان.. فرضية اقتحام أمني لسيارة مفخخة لمحطة شركة الشقيق للمياه والكهرباء

للوقوف على استعداد الجهات المساندة للتعامل مع مثل هذه الحالات

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رائد القرفي - جازان
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نفّذت شركة الشقيق للمياه والكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة جازان، أمس، فرضية اقتحام أمني لسيارة مفخخة لمحطة الشركة بالشقيق.

وتمثلت خطة الفرضية في تلقي فريق العمليات بلاغاً عن اقتحام السيارة للمحطة، وقد تمكّن فريق العمليات بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص من كل من (أمن المنشات وحرس الحدود وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفى الدرب العام والدفاع المدني والأمن الصناعي بمحطة الشقيق "المرحلة الأولى" والأمن الصناعي بالشركة السعودية للكهرباء محطة توليد الشقيق) من السيطرة على الوضع في وقت قياسي وفرز الحالات المصابة، ونتج فرضياً عن الاقتحام عدد 4 وفيات وإصابة خمسة عشر شخصاً، وتم نقلهم إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس فوزي الصعيدي لـ"سبق" أن الهدف من إجراء التجربة الفرضية هو الوقوف على استعداد الشركة والجهات المساندة للتعامل مع مثل هذه الحالات في حال حدوثها -لا قدّر الله– والتأكد من التزام الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة المطبقة عالمياً، مؤكداً استمرار الفرضيات خلال الفترة القادمة -بمشيئة الله تعالى- لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب، معرباً عن شكره للجهات المشاركة كافة في تنفيذ الفرضية.

بدوره أوضح كل من ممثل إمارة منطقة جازان وممثل الهيئة العليا للأمن الصناعي، أن الفرضية تشير بوضوح إلى جاهزية الفريق لمواجهة أي حالات طارئة، مبيناً أنها حققت الأهداف المرجوة من تنفيذها.

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