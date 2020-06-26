النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق يمدد عقد البركة حتى نهاية الموسم.. والفريق يواصل تدريباته

مددت إدارة نادي الاتفاق عقد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد البركة، اليوم الجمعة، وذلك حتى نهاية الموسم، دعماً لصفوف الفريق في بقية ‪ الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية وتحمل في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عدداً من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها التدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يمدد عقد البركة حتى نهاية الموسم.. والفريق يواصل تدريباته
سبق

مددت إدارة نادي الاتفاق عقد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد البركة، اليوم الجمعة، وذلك حتى نهاية الموسم، دعماً لصفوف الفريق في بقية ‪ الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية وتحمل في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عدداً من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها التدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
11:04 PM

الاتفاق يمدد عقد البركة حتى نهاية الموسم.. والفريق يواصل تدريباته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
39

مددت إدارة نادي الاتفاق عقد إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خالد البركة، اليوم الجمعة، وذلك حتى نهاية الموسم، دعماً لصفوف الفريق في بقية ‪ الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية وتحمل في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عدداً من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها التدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,417
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,241
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,573

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة