إحصاءات "الصحة" تكشف: شهر مايو الأكثر في عدد الإصابات والتعافي والوفيات بـ"كورونا"

شهد تسجيل قرابة 60 ألف حالة تعافٍ أي بنسبة 94.93% من إجمالي حالات الشفاء في المملكة

كشفت آخر بيانات وإحصاءات وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد، أن أكثر حالات الإصابة والتعافي والوفيات من الفيروس، التي شهدتها المملكة كانت في شهر مايو.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في شهر مايو 62508 حالة وبنسبة 73.31% من أصل 85261 حالة سجّلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، بداية من الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري، والذي شهد أول تسجيل حالات بالفيروس بالمملكة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في شهر مايو 59279 حالة تعافٍ، وبنسبة بلغت 94.93% من إجمالي سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا والبالغ عددهم 62442 حالة.

وشهد شهر مايو أيضاً تسجيل 341 حالة وفاة، بنسبة 67.79% من أصل 503 حالة وفاة سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم.