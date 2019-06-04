أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران "موفق بن عبدالهادي العنزي"، اليوم، صلاة العيد، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري كل الإدارات الحكومية بالمحافظة. واستقبل العنزي المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة. ورفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات. وقام ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة بزيارة للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، الذي قدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

"محافظ يدمة" يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين‎ بندر آل فطيح سبق 2019-06-04 أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران "موفق بن عبدالهادي العنزي"، اليوم، صلاة العيد، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري كل الإدارات الحكومية بالمحافظة.



واستقبل العنزي المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة.



ورفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.



وقام ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة بزيارة للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، الذي قدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 12:49 PM

"محافظ يدمة" يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين‎ هنّأ القيادة الرشيدة وزار المرضى المنومين بالمستشفى العام





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أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران "موفق بن عبدالهادي العنزي"، اليوم، صلاة العيد، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري كل الإدارات الحكومية بالمحافظة.



واستقبل العنزي المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة.



ورفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.



وقام ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة بزيارة للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، الذي قدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل.