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149.06 ميجابت في الثانية.. تعرّف على تفاصيل متوسط سرعات الإنترنت في المملكة

وفق ما كشفته هيئة الاتصالات للربع الثالث من 2021 لجميع مقدمي الخدمة في السعودية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 149.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 1.36%، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة "STC" لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 135.72، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 121.70 ميجابت في الثانية.

وتصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت للإنترنت الثابت بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "سلام" في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 100.02 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "STC" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 91.48 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير "مقياس" كذلك عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة التي حققت فيهما شركة "زين" المركز الأول على مستوى سرعة التحميل للإنترنت المتنقل.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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149.06 ميجابت في الثانية.. تعرّف على تفاصيل متوسط سرعات الإنترنت في المملكة
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 149.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 1.36%، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة "STC" لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 135.72، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 121.70 ميجابت في الثانية.

وتصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت للإنترنت الثابت بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "سلام" في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 100.02 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "STC" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 91.48 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير "مقياس" كذلك عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة التي حققت فيهما شركة "زين" المركز الأول على مستوى سرعة التحميل للإنترنت المتنقل.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:08 PM

149.06 ميجابت في الثانية.. تعرّف على تفاصيل متوسط سرعات الإنترنت في المملكة

وفق ما كشفته هيئة الاتصالات للربع الثالث من 2021 لجميع مقدمي الخدمة في السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 149.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 1.36%، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة "STC" لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 135.72، فيما حلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 121.70 ميجابت في الثانية.

وتصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت للإنترنت الثابت بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "سلام" في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 100.02 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "STC" في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 91.48 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير "مقياس" كذلك عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة التي حققت فيهما شركة "زين" المركز الأول على مستوى سرعة التحميل للإنترنت المتنقل.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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