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"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج

الحادث لم يتضمن أي تبادُل لإطلاق النار

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء: "إن طائرات مُسيَّرة إيرانية ‏نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول: "إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية"، وفقًا لـ"الحرة".

وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

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"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج
سبق

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء: "إن طائرات مُسيَّرة إيرانية ‏نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول: "إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية"، وفقًا لـ"الحرة".

وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:58 PM

"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج

الحادث لم يتضمن أي تبادُل لإطلاق النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء: "إن طائرات مُسيَّرة إيرانية ‏نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول: "إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية"، وفقًا لـ"الحرة".

وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

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