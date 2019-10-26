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٤ دقائق تنقذ طفلاً ابتلع "ريالاً معدنيًّا" بمهد الذهب

استقر في المريء وسبّب له اختناقًا وعدم قدرة على البلع

نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام في استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر ست سنوات، في عملية استغرقت أربع دقائق.

وكان ذوو الطفل أوصلوه لطوارئ المستشفى إثر ابتلاعه جسمًا غريبًا عَلِق في أعلى المريء؛ ما تَسَبّب له في اختناق وعدم قدرة على البلع؛ فيما قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة للحالة، حيث اتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة الريال؛ وتمت العملية بنجاح دون حدوث مضاعفات؛ وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتبلغ سعة مستشفى المهد العام السريرية (50) سريرًا، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.45‎%‎، ودشنت إدارة المجمع الصحي بالمحافظة خلال العام 1440 هـ "برنامج التحول الإلكتروني" لتسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه للمستوى الأمثل من الخدمة ابتداءً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته للمستشفيات المرجعية والتخصصية، وتأمين الخدمة المطلوبة بوقت قياسي.

مستشفى المهد العام قطعة معدنية قطعة معدنية نقدية المهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٤ دقائق تنقذ طفلاً ابتلع "ريالاً معدنيًّا" بمهد الذهب
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام في استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر ست سنوات، في عملية استغرقت أربع دقائق.

وكان ذوو الطفل أوصلوه لطوارئ المستشفى إثر ابتلاعه جسمًا غريبًا عَلِق في أعلى المريء؛ ما تَسَبّب له في اختناق وعدم قدرة على البلع؛ فيما قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة للحالة، حيث اتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة الريال؛ وتمت العملية بنجاح دون حدوث مضاعفات؛ وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتبلغ سعة مستشفى المهد العام السريرية (50) سريرًا، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.45‎%‎، ودشنت إدارة المجمع الصحي بالمحافظة خلال العام 1440 هـ "برنامج التحول الإلكتروني" لتسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه للمستوى الأمثل من الخدمة ابتداءً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته للمستشفيات المرجعية والتخصصية، وتأمين الخدمة المطلوبة بوقت قياسي.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
10:33 PM

٤ دقائق تنقذ طفلاً ابتلع "ريالاً معدنيًّا" بمهد الذهب

استقر في المريء وسبّب له اختناقًا وعدم قدرة على البلع

A A A
فهد الغبيوي - المهد
6
5,363

نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام في استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر ست سنوات، في عملية استغرقت أربع دقائق.

وكان ذوو الطفل أوصلوه لطوارئ المستشفى إثر ابتلاعه جسمًا غريبًا عَلِق في أعلى المريء؛ ما تَسَبّب له في اختناق وعدم قدرة على البلع؛ فيما قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة للحالة، حيث اتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة الريال؛ وتمت العملية بنجاح دون حدوث مضاعفات؛ وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتبلغ سعة مستشفى المهد العام السريرية (50) سريرًا، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.45‎%‎، ودشنت إدارة المجمع الصحي بالمحافظة خلال العام 1440 هـ "برنامج التحول الإلكتروني" لتسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه للمستوى الأمثل من الخدمة ابتداءً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته للمستشفيات المرجعية والتخصصية، وتأمين الخدمة المطلوبة بوقت قياسي.

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