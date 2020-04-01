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الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية

قاموا بنشر مخالفتهم عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وقال المتحدث: إن الموقوفين هم أربعة مواطنين ومقيم أعمارهم في العقد الثاني، في مدينة عرعر ومحافظتيْ رفحاء وطريف.

وأضاف: تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

منع التجول شرطة منطقة الحدود الشمالية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وقال المتحدث: إن الموقوفين هم أربعة مواطنين ومقيم أعمارهم في العقد الثاني، في مدينة عرعر ومحافظتيْ رفحاء وطريف.

وأضاف: تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:46 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:54 PM

الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية

قاموا بنشر مخالفتهم عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
8,553

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وقال المتحدث: إن الموقوفين هم أربعة مواطنين ومقيم أعمارهم في العقد الثاني، في مدينة عرعر ومحافظتيْ رفحاء وطريف.

وأضاف: تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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