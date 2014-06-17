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بتوجيه مدير الأمن العام .. تكريم عدد من منسوبي دوريات الأمن بالرياض لتفانيهم في أداء العمل

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري؛ بحضور مساعد مدير إدارة دوريات الأمن العقيد فهد بن مطلق المعاز؛ عدداً من منسوبي دوريات الأمن، وذلك لإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، ونقل اللواء المطيري؛ لهم شكر وتقدير مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لما يقدمونه من جهود مثمرة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن ما يقومون به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانى في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته.

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بتوجيه مدير الأمن العام .. تكريم عدد من منسوبي دوريات الأمن بالرياض لتفانيهم في أداء العمل
سبق

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري؛ بحضور مساعد مدير إدارة دوريات الأمن العقيد فهد بن مطلق المعاز؛ عدداً من منسوبي دوريات الأمن، وذلك لإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، ونقل اللواء المطيري؛ لهم شكر وتقدير مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لما يقدمونه من جهود مثمرة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن ما يقومون به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانى في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:28 PM

بتوجيه مدير الأمن العام .. تكريم عدد من منسوبي دوريات الأمن بالرياض لتفانيهم في أداء العمل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,374

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ كرّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري؛ بحضور مساعد مدير إدارة دوريات الأمن العقيد فهد بن مطلق المعاز؛ عدداً من منسوبي دوريات الأمن، وذلك لإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، ونقل اللواء المطيري؛ لهم شكر وتقدير مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لما يقدمونه من جهود مثمرة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن ما يقومون به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانى في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته.

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