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معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا"

الإعلان قريبًا عن أسماء مقبولي العام الدراسي 1442هـ

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.

وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.

وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.

وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.

الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا"
سبق

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.

وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.

وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.

وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
03:16 PM

معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا"

الإعلان قريبًا عن أسماء مقبولي العام الدراسي 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.

وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.

وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.

وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.

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