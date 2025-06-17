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كورونا .. ارتفاع عدد حالات الإصابة في إيطاليا إلى 237500

بلومبرج: عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ 34405

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237500، حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت ميلانو، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34405، بينما تعافى 178526.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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كورونا .. ارتفاع عدد حالات الإصابة في إيطاليا إلى 237500
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237500، حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت ميلانو، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34405، بينما تعافى 178526.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:34 AM

كورونا .. ارتفاع عدد حالات الإصابة في إيطاليا إلى 237500

بلومبرج: عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ 34405

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237500، حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت ميلانو، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34405، بينما تعافى 178526.

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