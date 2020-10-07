‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين

أكدت منع دخول المأكولات للحرم المكي للوقاية من الفيروس

‏أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".

‏‎وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.