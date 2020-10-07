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‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين

أكدت منع دخول المأكولات للحرم المكي للوقاية من الفيروس

‏أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".

‏‎وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين
سبق

‏أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".

‏‎وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:27 PM

‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين

أكدت منع دخول المأكولات للحرم المكي للوقاية من الفيروس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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667

‏أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".

‏‎وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.

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