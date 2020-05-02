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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

فنزويلا.. مقتل 46 سجيناً أثناء محاولة فِرار وتوقعات بارتفاع قائمة الضحايا

مصادر محلية: هناك عديد من الجرحى لم يتم تحديد عددهم وهم في حالة حرجة

لقي 46 سجيناً حتفهم في أثناء محاولتهم الفِرار من سجن بولاية البرتغال في شمال غرب فنزويلا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن مصادر محلية فنزويلية، اليوم السبت، أن اضطرابات طالت النظام العام داخل سجن لوس يانوس في جاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق سياج أمني، في محاولة هروب جماعي.

وأضافت المصادر أن قائمة الضحايا ستزداد؛ لأن عديداً من الجرحى، الذين لم يتم تحديد عددهم بدقة بعد، في حالة حرجة.

وقال مدير السجن، كارلوس روخو؛ إنه تعرّض للطعن الشديد في الظهر، وإن ملازماً في الحرس الوطني، شارك في قمع أعمال الشغب، عانى شظايا عبوة ناسفة ألقاها أحد السجناء.

فنزويلا سجن لوس يانوس

الرئيسية/ أخبار العالم

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فنزويلا.. مقتل 46 سجيناً أثناء محاولة فِرار وتوقعات بارتفاع قائمة الضحايا
سبق

لقي 46 سجيناً حتفهم في أثناء محاولتهم الفِرار من سجن بولاية البرتغال في شمال غرب فنزويلا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن مصادر محلية فنزويلية، اليوم السبت، أن اضطرابات طالت النظام العام داخل سجن لوس يانوس في جاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق سياج أمني، في محاولة هروب جماعي.

وأضافت المصادر أن قائمة الضحايا ستزداد؛ لأن عديداً من الجرحى، الذين لم يتم تحديد عددهم بدقة بعد، في حالة حرجة.

وقال مدير السجن، كارلوس روخو؛ إنه تعرّض للطعن الشديد في الظهر، وإن ملازماً في الحرس الوطني، شارك في قمع أعمال الشغب، عانى شظايا عبوة ناسفة ألقاها أحد السجناء.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:43 AM

فنزويلا.. مقتل 46 سجيناً أثناء محاولة فِرار وتوقعات بارتفاع قائمة الضحايا

مصادر محلية: هناك عديد من الجرحى لم يتم تحديد عددهم وهم في حالة حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي 46 سجيناً حتفهم في أثناء محاولتهم الفِرار من سجن بولاية البرتغال في شمال غرب فنزويلا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن مصادر محلية فنزويلية، اليوم السبت، أن اضطرابات طالت النظام العام داخل سجن لوس يانوس في جاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق سياج أمني، في محاولة هروب جماعي.

وأضافت المصادر أن قائمة الضحايا ستزداد؛ لأن عديداً من الجرحى، الذين لم يتم تحديد عددهم بدقة بعد، في حالة حرجة.

وقال مدير السجن، كارلوس روخو؛ إنه تعرّض للطعن الشديد في الظهر، وإن ملازماً في الحرس الوطني، شارك في قمع أعمال الشغب، عانى شظايا عبوة ناسفة ألقاها أحد السجناء.

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