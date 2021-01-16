النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل"

أكد أهمية بذل العطاء لخدمة الأطفال المصابين بالسرطان

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل" لمرضى سرطان الأطفال، أسماء الرشيدي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددًا من الأطفال المتعافين.

وأعرب عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامجها ومستفيديها من الأطفال، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.

وقدمت أسماء الرشيدي، إيجازًا لأمير منطقة الرياض، عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينةً أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم، بإذن الله، في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.

لأمير فيصل بن بندر بصمة تفاؤل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل" لمرضى سرطان الأطفال، أسماء الرشيدي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددًا من الأطفال المتعافين.

وأعرب عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامجها ومستفيديها من الأطفال، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.

وقدمت أسماء الرشيدي، إيجازًا لأمير منطقة الرياض، عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينةً أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم، بإذن الله، في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
06:25 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل"

أكد أهمية بذل العطاء لخدمة الأطفال المصابين بالسرطان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
31

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية "بصمة تفاؤل" لمرضى سرطان الأطفال، أسماء الرشيدي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددًا من الأطفال المتعافين.

وأعرب عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامجها ومستفيديها من الأطفال، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن الغالي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم.

وقدمت أسماء الرشيدي، إيجازًا لأمير منطقة الرياض، عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية لسرطان الأطفال وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينةً أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم، بإذن الله، في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,895
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,050

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة