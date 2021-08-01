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"التعليم": الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح

الابتدائية ورياض الأطفال عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.
وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح
سبق

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.
وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
05:41 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:49 PM

"التعليم": الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح

الابتدائية ورياض الأطفال عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
8
10,071

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.
وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

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