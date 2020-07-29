ملك الأردن يصدر مرسوماً لإجراء انتخابات برلمانية

الموعد يتقرر خلال 10 أيام

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسومًا ملكيًّا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية اليوم (الأربعاء).

وأنهى البرلمان دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو (أيار) الماضي.

ودستوريًّا: تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.