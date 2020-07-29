النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملك الأردن يصدر مرسوماً لإجراء انتخابات برلمانية

الموعد يتقرر خلال 10 أيام

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسومًا ملكيًّا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية اليوم (الأربعاء).

وأنهى البرلمان دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو (أيار) الماضي.

ودستوريًّا: تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ملك الأردن يصدر مرسوماً لإجراء انتخابات برلمانية
سبق

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسومًا ملكيًّا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية اليوم (الأربعاء).

وأنهى البرلمان دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو (أيار) الماضي.

ودستوريًّا: تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:24 PM

ملك الأردن يصدر مرسوماً لإجراء انتخابات برلمانية

الموعد يتقرر خلال 10 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
732

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسومًا ملكيًّا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية اليوم (الأربعاء).

وأنهى البرلمان دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو (أيار) الماضي.

ودستوريًّا: تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,275

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة