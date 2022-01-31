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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره النمساوي

بحثا في اتصال هاتفي تعزيز التنسيق المشترك في العديد من القضايا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وتضمن الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره النمساوي
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وتضمن الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:39 PM

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره النمساوي

بحثا في اتصال هاتفي تعزيز التنسيق المشترك في العديد من القضايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وتضمن الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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